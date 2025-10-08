Matías Bertolotti, meteorólogo de TN, aclaró sus dichos: “Venimos de fuertes tragedias”

El meteorólogo de TN, Matías Bertolotti, fue blanco de un gran número de críticas, cuando criticó fuertemente a la Peregrinación a Luján y, tras la oleada de disgustos, aclaró sus dichos en redes sociales, donde también se refirió a los muertos por el temporal de Bahía Blanca. Los detalles.

Matías Bertolotti, meteorólogo de TN, aclaró sus dichos en redes

“Nunca pensé que pudiera pasar algo así. Les voy a aclarar que cuando utilicé la palabra ‘denigrar’ me refería a ‘las autoridades’ que deben cuidar a la peregrinación y nunca a los peregrinos (ojo como está cortado el video)”, inició Matías Bertolotti de TN en X, antes Twitter.

Asimismo, retomó su expresión más polémica y replicada, por lo que señaló en el mismo texto: “Cuando digo que ‘la fe no te salva de una tormenta’, es justamente para ‘hacer conciencia’ de que la situación del otro día no era joda”.

“Si alguien se sintió afectado o afectada, obvio que les pido disculpas, pero jamás podría atacar a la fe y la religión a la cual yo pertenezco, pero pensemos un segundo antes de agredir”, continuó antes de enumerar sus consideraciones.

A VER… UNA LOCURA TODO… PERO SI SE NECESITA ACLARAR, ACA ACLARO TODO pic.twitter.com/d3Cj7RyMdT — Matías Bertolotti (@mati_bertolotti) October 8, 2025

“Venimos de fuertes tragedias por no respetar alertas. En Bahía Blanca se respetó ese alerta e igual hubo muertos y graves daños. El mundo ya no duda cuando hay alertas, se suspende lo que sea”, detalló Bertolotti.

“En fin, mi simple motivo en este medio es advertirles, a veces con aciertos o a veces puede haber errores, los peligros del tiempo y los cuidados que se necesitan para eso, y la situación era grave y debemos educarnos para poder cambiar las decisiones”, añadió.

“A los que agreden diciendo barbaridades de mi vida, les aviso que ni se gasten porque nunca me afectó ‘el qué dirán’”, cerró el meteorólogo, no sin antes darle una conclusión a su molestia con un “¡FIN!”.

