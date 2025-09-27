ESCUCHÁ RN RADIO
La picante respuesta de “Tempraneros” a las declaraciones de Sergio Lapegüe

Matías Bertolotti se burló del bajo rating que tiene el conductor en su nuevo programa en América TV.

Redacción

Por Redacción

Las polémicas declaraciones de Sergio Lapegüe sobre su salida de TN y su conflicto con las patentes de los programas de Artear no pasaron desapercibidas por sus viejos compañeros de trabajo, quienes le contestaron al conductor con una picante chicana al aire. 

“¿Qué pasa con los Tensioneros?”: la burla de Matías Bertolotti a Massaccesi y Bernini

Cuando regresaron del corte, Matías Bertolotti se burló de los conductores Mario Massaccesi y Paula Bernini, ironizando sobre el rumor de que tendrian una conflictiva relación.

“¿Qué pasa con los ‘Tensioneros’? Tensión, tensión”, gritaba de fondo el meteorólogo. 

“Lo voy a decir. Estamos armando una tarde de collage con revistas en mi casa y estábamos tratando de ponernos de acuerdo”, mencionó el conductor, sobre la conversación que está teniendo fuera de cámara.

“¿Qué pasa? ¿Pero no estaban en ‘tensión’ ustedes?”, insistió Bertolotti.

“Si sí, estamos tensionados”, se sumó Bernini. “Nosotros vivimos en tensión”, agregó Massaccesi.

Entre risas, el meteorólogo no soltó la chicana y fue más lejos: “¿Cómo se cuelgan, no? Como hablan pavadas, cuando lleguen a 5 (puntos) hablen”. 


