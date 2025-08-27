Matías Martin, Romina Manguel y el cruce menos pensado: “Gente que tiene doble cara”

Romina Manguel invitó a su programa de radio a Victoria de Masi, la periodista que escribió un libro sobre Karina Milei y que mantuvo una relación con Matías Martin. En un intento de romper el hielo, la conductora de Radio Con Vos le envió un saludo al conductor, pero la invitada le aclaró que hace tiempo dejaron de ser pareja. Las dos se incomodaron y la conductora, a modo de chiste, le retiró el saludo a Matías. Sin embargo, el tema no terminó ahí.

Matías Martin y Romina Manguel se dijeron de todo

Al ser consultado por la prensa sobre su separación, Matías Martin lamentó que su ex haya ido a un programa como el de Romina Manguel: “¿Fue a lo de Manguel? Pobre, tuvo que ir a lo de Manguel… Está bien, es periodista y tiene que ir a todos los programas. Por ahí va a otros lugares mejores, no sé”.

Esa declaración provocó la ira de Manguel, que le dedicó varios insultos al aire: “No sé por qué pomo se calentó Matías Martín. Ella habló muy bien de él, pero el tema no era ese. Le van a hacer una nota porque muchos no sabían y se enteraron porque ella lo contó. No le veo ninguna historia, no entiendo cómo llegan a hacerle una nota a Matías…”.

“¿Cómo la ligué yo? Sos un mala leche, Mati. ¿Quedaron cuentas pendientes entre nosotros que no recuerde? La verdad que no. Agredir a tu expareja y decirle: ‘pobre, tuvo que ir a ese lugar’, vino porque eligió venir acá. Ese nivel de agresión… No sabía que tenía ese problemón conmigo. Es el problema de los cag…, que cuando te ven te saludan. Podés no saludarme y estaría bien, pero enterarte así… esa es la gente que tiene doble cara”, siguió Romina.

“Desmerecer el laburo mío, de mis compañeros, de Radio con Vos. ¿Pobre? ¿Qué quisiste decir? ¿Qué te enojó tanto? Fue una sorpresa. Tampoco es que acá nadie va a poder dormir, pero no sé. ¿Tenés algún problema conmigo, con la radio, con mis compañeros, con el operador? ¿Cómo desmerecés un espacio así? Cag… Si no te gustó, llamala a ella. Tan resuelto no lo deben tener”, cerró la conductora.

