Matías Martin y Victoria De Masi confirmaron su separación tras nueve meses de relación

El conductor Matías Martin y la periodista y escritora Victoria De Masi confirmaron su separación, luego de un vínculo de bajo perfil que duró nueve meses: ambos coincidieron en el “respeto” que se tiene mutuamente y fueron muy amables al hablar del otro.

Matías Martin: “No estamos juntos”

“Hace unos meses que no estamos juntos, la quiero mucho, la admiro, la respeto y es alguien muy importante para mí que voy a respetar toda mi vida. Nos separamos hace un montón”, explicó Martin.

“El vínculo nunca fue público. Mi admiración, respeto y cariño para siempre. Hablamos y tenemos una buena comunicación y lo que hay que conversar, lo haremos”, cerró el conductor en escuetas declaraciones donde buscó ser políticamente correcto.

La misma periodista había confirmado el fin del vínculo ayer, en declaraciones radiales y, según se supo, la relación habría tenido “un final abrupto”. En el diálogo radial, De Masi apuntó: “Me separé de Mati hace unos meses largos, está todo bien igual, lo quiero muchísimo, lo respeto mucho, me parece un tipo brillante y tiene una familia hermosa”.

“Tuve una relación de pareja muy linda con él, pero hace un tiempo se terminó. No pasó nada grave”, concluyó al respecto la ex de Martin y escritora del libro “Karina: La Hermana. El Jefe. La soberana”.