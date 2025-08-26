El intenso entrenamiento de Nico Vázquez en pleno duelo por el divorcio de Gimena Accardi 

Nico Vázquez mostró el intenso entrenamiento que lleva adelante tras la escandalosa ruptura de Gimena Accardi tras 18 años de relación. Los últimos no fueron fáciles para las figuras del espectáculo debido a que se filtró que Gimena le fue infiel al protagonista de Rocky.

La intensa rutina de entrenamiento de Nico Vázquez tras firmar el divorcio de Gimena Accardi

En ese contexto, Nico Vázquez no se permitió la pausa. A pesar del golpe emocional, eligió seguir adelante y enfocarse en el desafío que lo apasiona: seguir arriba del escenario, encarnando al mítico Rocky Balboa en la obra que se convirtió en furor sobre la calle Corrientes. Desde el teatro Lola Membrives, se mostró determinado, decidido y más fuerte que nunca.

En los últimos días, compartió a través de sus historias de Instagram un fragmento de su rutina física. En el video, se lo ve completamente entregado al entrenamiento: levantamiento de pesas, trabajo continuo de soga, flexiones con mancuernas y hasta sombras de golpes en el aire, todo en un look deportivo, con pantalón negro, zapatillas y gorra a juego.

Su presencia sobre el escenario no se resiente. Rocky, la obra que protagoniza y produce, continúa llenando funciones y recibiendo ovaciones.

Nicolás Vázquez después de divorciarse de Gimena Accardi: «Ya firmamos»

Según se supo en las últimas horas, Vázquez y Accardi habrían generado un clima particular para el tipo de audiencia a la que asistieron y los mismos abogados se habrían admirado por el buen trato que demostraron frente al juez, tal como hacen frente a cámaras.

Así que antes de ingresar al teatro Lola Membrives donde protagoniza el musical Rocky, Vázquez dialogó con la prensa, afirmó “Ya firmamos el divorcio”, al tiempo que hizo un pedido entre líneas: “Gracias por respetarme y a ella también, dije que no iba a hablar más”.