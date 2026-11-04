Así está Isabella, la hija de Matt Damon y Luciana Barroso que debutó en una importante gala de moda

Matt Damon protagonizó una de las apariciones familiares más comentadas de los últimos días. El actor de Hollywood asistió a los CFDA Fashion Awards 2026, celebrados el lunes 2 de noviembre en Nueva York, acompañado por su hija Isabella Damon, de 20 años, quien comienza a abrirse camino en el mundo de la moda.

Según informó la revista People, padre e hija compartieron la alfombra roja de la ceremonia realizada en el Museo Americano de Historia Natural. Allí, el protagonista de En busca del destino habló con orgullo sobre Isabella, una de las hijas que tiene junto a Luciana Barroso, su esposa argentina, y destacó su entusiasmo por acompañarla en esta nueva etapa profesional.

Quién es Isabella Damon, la hija de Matt Damon que se destacó en los premios CFDA

Isabella Damon tiene 20 años y recientemente firmó contrato con IMG Models, una de las agencias de modelos más reconocidas internacionalmente, que también representa a figuras como Claudia Schiffer.

Para su aparición en los premios CFDA, la joven eligió un vestido blanco de crochet semitransparente, con mangas largas y flecos, perteneciente a la colección primavera 2027 de la firma Luar.

Completó su look con accesorios oscuros, aros llamativos y un peinado recogido que dejó al descubierto los detalles del diseño.

Por su parte, Matt Damon apostó por un elegante conjunto negro de Ralph Lauren, compuesto por un saco cruzado y un suéter de cuello alto.

El actor también tuvo una participación especial en la ceremonia, donde fue el encargado de entregar el premio al Diseñador de Moda Masculina Estadounidense del Año, que recibió Ralph Lauren.

Las emotivas palabras de Matt Damon sobre su hija Isabella

Durante la alfombra roja, Damon habló sobre el crecimiento de su hija y la emoción que siente al verla construir su propio camino profesional.

«Es una joven maravillosa, maravillosa», expresó el actor en diálogo con People.

Además, explicó que no siente la necesidad de darle consejos constantemente porque confía en ella y está entusiasmado por descubrir qué hará con su vida.

La conversación también tuvo un momento divertido cuando Isabella aseguró que lleva mucho tiempo aconsejando a su padre. Damon, entre risas, reconoció que su hija tiene razón.

La familia de Matt Damon y su vínculo con la argentina Luciana Barroso

Matt Damon está casado desde 2005 con Luciana Barroso, una argentina a quien conoció en Miami en 2003.

La pareja conformó una familia con cuatro hijas: Alexia, Isabella, Gia y Stella. Alexia es hija de una relación anterior de Luciana y fue criada junto a sus hermanas.

Aunque el actor suele mantener su vida privada lejos de la exposición mediática, en los últimos años comenzó a compartir más apariciones públicas con su familia.

La presencia de Isabella en los CFDA Fashion Awards 2026 marcó un nuevo paso en su carrera como modelo y dejó una imagen especial: la de Matt Damon acompañando orgulloso a su hija en uno de los eventos más importantes de la moda estadounidense.