Matt Damon reveló el secreto de sus 20 años de amor con la argentina Luciana Barroso: la regla que nunca rompen

En un mundo donde las separaciones y los escándalos amorosos suelen ocupar los titulares, Matt Damon y la argentina Luciana Barroso lograron construir una de las relaciones más estables de Hollywood. Después de más de 20 años juntos, el actor reveló cuál es el secreto que los ayuda a mantener vivo el vínculo, incluso cuando las exigencias de su carrera lo llevan a trabajar en distintos países.

Según publicó Radio Mitre, el protagonista de En busca del destino y Jason Bourne compartió detalles de su matrimonio y recordó una regla que acordó con su esposa desde los primeros años de la relación: no pasar más de dos semanas separados, independientemente de los compromisos laborales.

Lejos de las grandes declaraciones públicas y de la exposición permanente, la pareja eligió preservar su intimidad y organizar su vida alrededor del tiempo compartido.

Matt Damon y Luciana Barroso: la regla que sostiene su matrimonio desde hace 20 años

Durante una entrevista con la revista People, Matt Damon explicó que su relación con Luciana Barroso tiene una condición que ambos procuran respetar: evitar las separaciones prolongadas.

“Nunca pasamos más de dos semanas separados”, aseguró el actor al referirse al acuerdo que mantiene con su esposa.

La decisión no siempre resulta sencilla. Entre rodajes, viajes internacionales, presentaciones y compromisos promocionales, la agenda del artista puede ser particularmente exigente.

Sin embargo, Damon y Barroso buscan organizar sus actividades para que la distancia no se convierta en un obstáculo.

El actor resumió la importancia que le dan a esa elección con otra reflexión: “Creo que tenemos que estar juntos para que esto funcione”.

La declaración de amor de Matt Damon a su esposa argentina

A pesar de su enorme popularidad internacional, Matt Damon suele mantener su vida privada lejos de las cámaras. Sin embargo, cuando habla de Luciana, no oculta el lugar que ocupa en su historia personal.

“Luciana es lo mejor que me pasó en la vida”, expresó el actor en una declaración que refleja la importancia de su matrimonio.

La pareja comparte apariciones en alfombras rojas y eventos cinematográficos, aunque procura mantener una rutina familiar alejada del espectáculo.

Para Damon, el éxito profesional y la vida en pareja no tienen por qué estar enfrentados, siempre que exista un compromiso para cuidar los momentos juntos.

Cómo se conocieron Matt Damon y Luciana Barroso: una historia que comenzó en Miami

La historia de amor comenzó en 2003, cuando el actor se encontraba en Miami trabajando en una película.

En aquel momento, Luciana Barroso, nacida en Salta, trabajaba en un bar de la ciudad estadounidense. Allí se produjo el encuentro que cambiaría la vida de ambos.

La relación avanzó y, dos años después, en 2005, decidieron casarse.

Desde entonces, construyeron una familia ensamblada y mantuvieron un perfil discreto, una característica poco habitual entre las grandes figuras de Hollywood.

La pasión argentina que también conquistó a Matt Damon

El vínculo del actor con Argentina va mucho más allá de su matrimonio. Con el paso de los años, Damon incorporó distintas costumbres argentinas a su vida cotidiana, especialmente la pasión por el fútbol.

El intérprete contó en distintas oportunidades que en su casa se viven con intensidad los partidos de la Selección argentina.

Incluso recordó una celebración familiar tan eufórica durante un encuentro frente a Inglaterra que terminó asustando a sus mascotas.

“Asustamos mucho a los perros”, relató durante una participación en el programa de Seth Meyers, al describir cómo los animales buscaron refugio ante los festejos.

Entre las tradiciones argentinas, los viajes y los compromisos cinematográficos, Matt Damon y Luciana Barroso continúan apostando por una fórmula que, según el propio actor, resulta fundamental: priorizar el tiempo juntos y cuidar la relación más allá de la fama.