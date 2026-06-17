Matt Damon y su esposa argentina tienen cinco perros rescatados: la historia detrás de su familia de mascotas

Mientras muchas figuras de Hollywood muestran mansiones, autos de lujo y una vida rodeada de glamour, Matt Damon y su esposa argentina, Luciana Barroso, eligieron poner el foco en algo mucho más simple: construir una familia llena de amor por los animales.

La pareja convive actualmente con cinco perros rescatados, una pasión que fue creciendo con los años y que transformó su hogar en un verdadero refugio para mascotas adoptadas.

Una familia de cinco perros rescatados

En una reciente entrevista, el actor habló con orgullo sobre sus compañeros de cuatro patas y reveló algunos detalles de la vida cotidiana que comparte junto a Luciana Barroso.

«Tenemos cinco perros de distintas edades. Nos encanta rescatar perros», contó Damon.

La familia está integrada por Charlie, Osita, Cookie, Rudy y Scotty, cada uno con una personalidad muy particular.

«El mayor es Charlie, aunque a veces lo llamamos Charles», explicó el actor entre risas.

También destacó a Cookie, una de las más mimadas de la casa: «Cookie es como una princesa de la realeza».

Una pasión que creció con los años

La historia de la familia con los animales rescatados no es nueva. A lo largo del tiempo, Damon y Barroso fueron incorporando mascotas adoptadas que encontraron una segunda oportunidad en su hogar.

Incluso durante unas vacaciones familiares en Costa Rica, la pareja terminó regresando con una cachorra llamada Osita, que había sido encontrada cuando tenía apenas seis semanas de vida.

Lejos de ser una decisión impulsiva, la adopción forma parte de una filosofía que ambos sostienen desde hace años y que busca promover el rescate responsable de animales.

El límite lo pone el espacio

Aunque el amor por los perros parece no tener techo, el actor reconoció que existe un obstáculo que les impide seguir sumando mascotas.

«Vivimos en Brooklyn, así que es difícil seguir acumulando perros», admitió.

Sin embargo, dejó en claro que cada uno de los integrantes de la familia recibe toda la atención necesaria.

«Los amamos y les damos una gran vida», aseguró.

Una vida lejos de los flashes

Casados desde 2005, Matt Damon y Luciana Barroso suelen mantener un perfil bajo y priorizar los momentos familiares por encima de la exposición mediática.

En ese contexto, sus perros ocupan un lugar central. Más que mascotas, forman parte de una familia que encontró en la adopción una forma concreta de brindar segundas oportunidades.

La historia demuestra que, incluso en el universo de las grandes estrellas de Hollywood, algunas de las mayores alegrías pueden llegar de la manera más inesperada: con cuatro patas, una cola que se mueve sin parar y muchas ganas de recibir cariño.