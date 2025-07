Mauro Icardi le dedicó un mensaje a la China Suárez tras las versiones de infidelidad

En medio de los rumores de que le estaría mandando mensajes a una vedette uruguaya, Mauro Icardi esquivó hablar sobre el tema y publicó en sus redes sociales unas imágenes sensuales de su novia en bikini de su breve visita a Estambul.

Mauro Icardi enfrentó rumores de infidelidad con una jugada romántica y la China Suárez respondió con todo

La China Suárez reposteó una de las imágenes del futbolista y le escribió: “Falta menos”, junto a un corazón rojo. Según trascendió, la actriz y sus hijos estarían viajando a Turquía la próxima semana para reencontrarse con su pareja y se quedaría al menos siete días, luego sus hijos menores deberían reintegrarse al comienzo de clase en Argentina.

Ante la demostración de amor de Icardi frente a los recientes rumores, la China redobló la apuesta compartiendo un video inédito de ambos abrazados en las aguas celestes de la playa de Estambul.

¿Quién es la vedette a la que le escribe?

La vedette uruguaya Natasha Rey acusó públicamente a Mauro Icardi de enviarle mensajes y borrarlos de forma inmediata. Todas las alarmas se dispararon cuando hace varias horas, entre los comentarios de una de las publicaciones recientes del futbolista, escribió: “No sé qué me mandaste y lo borraste, yo dije ‘¿qué?’”

No conforme con ello, subió a sus historias una serie de videos en los que advierte que el delantero del Galatasaray se comunicó con ella desde Turquía a través de mensajes privados de Instagram. Hay que recordar, que por estos días la China Suárez se encuentra en la Argentina, mientras organiza su regreso a Estambul junto a sus hijos.

En un primer clip que subió a sus redes, Natasha se grabó a sí misma mientras viajaba en auto y de fondo se escuchaba el tema “Con Otra”, de Cazzu. Y, sobre esta secuencia, escribió: “Si fue así con ella… También lo será contigo”.

Luego, en otra publicación, redobló la apuesta: antes de compartir las supuestas pruebas, subió otro material en el que reflexionaba sobre el presunto proceder del deportista.

“No se manda foto, no se manda foto, ¿Sabes por qué? Porque esas fotos son las pruebas que el día de mañana te van a destruir, que el día de mañana te van a jugar en contra, así que no se manda foto. Mi padre siempre me dijo ‘Nunca hagas nada porque siempre hay un ojo que te ve’“, comentó filosa.