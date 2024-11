Mauro Icardi publicó “la cronología” de Wanda Nara en su casa y los chats con su abogada

El futbolista Mauro Icardi reveló cómo fue la estadía de su ex pareja, la conductora Wanda Nara, en su domicilio, a través de videos y capturas de pantalla de la conversación con su abogada, Guadalupe Guerrero.

Cronología de la «visita» de Wanda, según el registro de Mauro Icardi

Hace algunas horas, Wanda negó la existencia de una denuncia por violencia de género contra su ex pareja. Sin embargo, las repercusiones alcanzaron a Icardi y sintió la necesidad de atajarse ante cualquier señalamiento.

“Para Pachi, Gachi.. así dejan de inventar. Ya sabemos todos que W -refiere a Wanda Nara- te pasa toda la data, pero que te pase la verdad”, inició en su descargo Icardi. A continuación compartió un video de las 11:47 de esta mañana, con la frase “Llegada Wanda”.

En el mismo horario, el delantero del Galatasaray le envió un mensaje a la letrada: “Llegó Wanda”. Ante el pedido de Guerrero, “avisame todo”, el futbolista explicó: “La estoy grabando. Todo. Con la -cámara- GoPro por las dudas, tenemos pruebas”.

Cerca del mediodía, Icardi continuó el diálogo con la letrada: “Está filmando algo con el teléfono, yo igual. Llamala a Ana -Rosenfeld, abogada de Wanda Nara- porque se instaló acá”, a lo que Guerrero respondió “Ya le hablé, le va a escribir para que se vaya”.

En esa captura de pantalla, el deportista agregó: “Pidiéndole cuándo se va. Solo venía a retirar una valija con ropa y ya había pasado media hora”.

Dos minutos después, el delantero informó a la abogada: “Se está preparando leche con cereales, yo no le dirigí la palabra todavía, ella habla sola”. Al pie de la imagen, señaló: “Se ve que vino con hambre y charlatana”.

“Decile a Ana que la llame y la saque”, insistió el futbolista con “otro pedido para que se vaya”, a lo que Guerrero retomó: “Ya la llamé y hablé, la vuelvo a llamar, ya estoy de nuevo con ella”. Sin embargo, el diálogo parece no haber surtido efecto.

“Está sentada comiendo galletitas con Coca-Cola, igual nos sirve para alegar que no puedo estar en esta casa porque incumple todo. No entiendo qué hace acá, se me tiró encima a sacarme el teléfono”, explicó Icardi y agregó: “Como dije hoy, me desalojaron de mi departamento por capricho y resulta que se presenta acá acosandome como se vio en el video”.

El siguiente posteo es un video en donde la conductora permite el ingreso de Kennys Palacios, su asistente y maquillador a las 12:51: “Por fin llegó Kenny a ayudarla a bajar la valija que había armado una hora atrás y no quería irse”.

“No solo que no se fue con la llegada de Kenny, se metió a duchar, después servicio de peluquería para secar el pelo y como si fuera poco, servicio de maquillaje”, remarcó el futbolista antes de compartir un nuevo video con la escena descrita anteriormente.

Finalmente, minutos antes de las 14, Icardi le envió el último texto a su abogada: “Ya se fue”. En la imagen agregó: “2 horas después, se fue. Un poco largo ¿No, Pachi, Gachi? para vender y filtrar que vino con previo aviso a retirar una valija con dos vestidos”.

“Juguemos mediáticamente, pero con la verdad ante todo”, concluyó el delantero.