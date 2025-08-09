Mauro Icardi, su conexión con Argentina y la ausencia de Susana Giménez en su entrevista

La entrevista de Marley a Mauro Icardi no se despegó de un eje políticamente correcto, sin mencionar a Wanda Nara, Eugenia “La China” Suárez o cualquier tipo de conflicto que lo relacione al Wandagate, sin embargo, la ausencia de Susana Giménez, una anécdota de Mirko y su hija Isabella y la forma en que el futbolista describió su hogar, quedaron como detalles implícitos de su vida personal.

Tras mencionar la recuperación de su rodilla y el regreso al deporte, Icardi tuvo un gesto que podría no ser de agrado para las hinchadas albicelestes y diferenció: “En Argentina somos muy fanáticos del fútbol y la hinchada es muy buena, pero para mí, acá, es otro nivel”.

Mauro Icardi habló de la locura de sus fans y sorprendió con una confesión

Producto de ese mismo fanatismo, el deportista señaló que no puede caminar por la calle sin ser interceptado por una horda de fanáticos: “No, acá es difícil porque la gente es muy pasional, se te tiran encima, te agarran y te piden fotos. Es algo lindo en la cancha y el entrenamiento”.

Durante el diálogo, se notó la ausencia de Susana Giménez, quien acompañó a Marley durante todo su recorrido por Estambul, incluso mientras subían escaleras eternas de una mezquita, con hiyab, abanico y una temperatura muy elevada. No obstante, la diva de los teléfonos ya se había declarado “team Wanda” anteriormente.

Por su parte, Mauro explicó que su rutina no tiene demasiado altibajos: “No hago mucho, la verdad. Vengo a entrenar a este centro nuevo que me queda a 10 minutos de casa. No salgo mucho, hace tres años que estoy acá y recién hace un par de meses conocí la mezquita y los lugares más (…). Voy con mi chofer o algún seguridad, recorro un punto exacto y me voy. No conozco nada”.

Mauro Icardi: «extrañaba venir a entrenar y jugar»

Sin embargo, no pierde conexión con su país natal: “Obviamente, uno está conectado siempre, tenemos familia y gente allá, tengo la tele argentina que la puedo ver. Con lo de la lesión estuve bastante tiempo allá, pero ya extrañaba venir a entrenar y jugar”.

En un breve vistazo metafórico a su vida con su novia actual dijo: “En casa se hace asado y también se come comida turca. Siempre tenemos gente en casa e invitados. Tengo amigos que están en Italia y vienen a casa”.

Por último, en presencia de Mirko, el futbolista y el conductor rememoraron el momento en que los hijos de ambos se dieron un “pico”, cuando la niña estaba en brazos de Wanda Nara: “Isabella lo cuenta siempre porque dice que su novio era Mirko”.