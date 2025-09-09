La historia de la modelo argentina que al llegar a Europa reinventó su carrera y su vida. Conocé acá la carrera artística y la vida personal de Jimena Buttigliengo

Quién es Jimena Buttigliengo, la modelo argentina que se reinventó en Europa

Jimena Buttigliengo es una modelo argentina, oriunda de Córdoba, que se encuentra radicada en Europa hace ya varios años. Tras su llegada al continente europeo, supo reinventarse e ingresó al mundo de la actuación y la maternidad, ya que tiene dos hijos mellizos con su expareja Willy Rizzo, de quien se separó en 2023.

A lo largo de su carrera, Jimena tuvo un perfil bajo y tuvo poca relación con la prensa. En sus redes sociales se define como «Modelo, actriz, artista, storyteller. Mamá de mellizos. Amante del yoga«. En 2020 sufrió un inesperado problema: debió pasar la cuarentena en Ibiza, lugar al que había ido a realizar trámites.

En 2022, su nombre fue tendencia por ser la supuesta tercera en discordia de la relación de Zaira Nara y Jakob Von Plessen. En ese momento, en el programa Socios del Espectáculo se mencionó que Jimena no estaba pasando el mejor momento con su marido.

La modelo es activa en sus redes sociales. En Instagram, tiene más de 145 mil seguidores y comparte su pasión por la moda y el modelaje, y sus ratos libres llevando a cabo sus disciplinas favoritas: yoga, boxeo y funcional gym.

Tras las versiones de romance, Zaira Nara aclaró su vínculo con Vico D’Alessandro

Zaira Nara fue vinculada con el actor Vico D´Alessandro y no dudó en opinar sobre el tema. En un audio que le mandó a su amigo Lizardo Ponce, la hermana de Wanda Nara desmintió los rumores.

«Me da risa porque no puedo creer el nivel de mentira. Lo que más me preocupa es que dicen, viene la info de tal lado, viene la info de adentro de tu cumple. O sea, ¿cómo va a venir de adentro de mi cumple? Si yo subí un montón de posteos, porque son mis amigos», cuestionó la modelo, que publicó una imagen junto al actor sin sospechar que los vincularían sentimentalmente.

«Me llama mucho la atención que flasheen que yo puedo llegar a poner un posteo con un pibe que me estoy agarrando. No soy tan pelotuda», explicó en el audio que pasaron en el programa Sálvese Quien Pueda, que conduce Yanina Latorre.