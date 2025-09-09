Úrsula Corberó confirmó su embarazo con Chino Darín a través de un contundente mensaje

Una inesperada noticia sacudió al mundo del espectáculo este martes y rápidamente se volvió viral en redes sociales: Úrsula Corberó y Chino Darín serán padres por primera vez.

Úrsula Corberó mostró su pancita y confirmó que espera un hijo con el Chino Darín

La actriz, reconocida internacionalmente por su papel de Tokio en La Casa de Papel, eligió un modo sencillo pero contundente para compartir el anuncio: publicó una imagen en la que se la ve luciendo su pancita de embarazada, acompañada por la frase “Esto no es IA”.

El detalle que más emocionó a sus seguidores fue que Corberó etiquetó a Chino Darín sobre su vientre, confirmando de manera simbólica la paternidad del actor argentino.

La foto generó de inmediato una ola de mensajes de cariño y felicitaciones de fanáticos, colegas y amigos de ambos lados del Atlántico. La pareja, que desde hace años mantiene una relación sólida y admirada tanto en España como en Argentina, atraviesa así uno de los momentos más felices de su historia de amor.

La elección de la frase “Esto no es IA” no fue casual: en tiempos donde las imágenes creadas por inteligencia artificial suelen confundir en las redes, Corberó buscó dejar en claro la autenticidad de este instante tan especial.

La noticia, celebrada masivamente, confirma que el vínculo entre Úrsula Corberó y Chino Darín no solo conquistó a sus seguidores, sino que ahora se expande con la llegada de un nuevo integrante a la familia.

Con información de Instagram y Ciudad