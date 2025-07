Max vuelve a ser HBO Max: los mejores estrenos de la plataforma en julio 2025

La plataforma de streaming «Max» vuelve a llamarse HBO Max, y trae consigo grandes novedades. Su catálogo propone para este julio 2025 una batería de estrenos que buscará retener a los maratonistas, seducir a quienes siguen series con lanzamientos semanales y atraer a nuevos espectadores.

Con títulos fuertes y variados, el servicio de streaming suma nuevas propuestas a su catálogo que ya cuenta con más de 37 mil horas de contenido y busca competir con los otros dos gigantes: Netflix y Amazon Prime. Enterate acá cuáles son los estrenos de HBO Max en julio 2025.

Max vuelve a ser HBO Max: Los mejores estrenos en julio 2025

Max vuelve a llamarse HBO Max como parte de una estrategia de rebranding, buscando destronar a Netflix y posicionarse como la plataforma más consumida a nivel mundial. Con grandes propuestas, el streaming mantendrá su catálogo con más de 37 mil horas de contenido y suma durante todo julio 2025 una importante cantidad y variedad de producciones.

HBO Max se caracteriza por ofertar series con estreno de capítulos semanales, una estrategia que ya le reportó 122,3 millones de abonados a nivel global en el primer trimestre de 2025. La plataforma, fiel a su estilo, estrena durante todo julio una nueva entrega semanal de «And Just Like That…» y suma la llegada de la serie española «Furia».

Cine y series: los mejores estrenos de HBO Max en julio 2025

Películas:

1 de julio – Antes del amanecer & Antes del atardecer: doble programa romántico de Richard Linklater y Julie Delpy.

doble programa romántico de Richard Linklater y Julie Delpy. 4 de julio – Los Pecadores (Sinners): thriller de Ryan Coogler sobre gemelos acosados por un pasado siniestro.

thriller de Ryan Coogler sobre gemelos acosados por un pasado siniestro. 5 de julio – Perdiendo el este: comedia española que retoma las peripecias de Braulio y Rafa en China.

comedia española que retoma las peripecias de Braulio y Rafa en China. 7 de julio – Vidas pasadas (Past Lives): drama coreano-estadounidense, aclamado por la crítica con 96 % en Rotten Tomatoes.

drama coreano-estadounidense, aclamado por la crítica con 96 % en Rotten Tomatoes. 12 de julio – A fuego lento: adaptación del best-seller gastronómico-romántico de Guillaume Musso.

adaptación del best-seller gastronómico-romántico de Guillaume Musso. 13 de julio – Trilogía El Señor de los Anillos: edición remasterizada 4K de la épica de Peter Jackson .

edición remasterizada 4K de la épica de . 18 de julio – Sagas Expediente Warren & Annabelle: maratón completo para los fans del universo de «El Conjuro».

Series:

2 de julio – Rubiales vs Hermoso : El beso de la Copa del Mundo : docuserie que repasa el escándalo judicial que sacudió al fútbol español tras la final de 2023.

: El beso de la : docuserie que repasa el escándalo judicial que sacudió al fútbol español tras la final de 2023. 3 de julio – Querida Ms: Una revolución impresa : crónica sobre la revista feminista que cambió el debate de género en Estados Unidos.

: crónica sobre la revista feminista que cambió el debate de género en Estados Unidos. 3 de julio – And Just Like That… T3E6 “Out With the Old” (continuación semanal de la temporada): Carrie y compañía enfrentan viejos fantasmas sentimentales.

T3E6 “Out With the Old” (continuación semanal de la temporada): Carrie y compañía enfrentan viejos fantasmas sentimentales. 10 de julio – And Just Like That… T3E7 “Scenes From a Marriage Market”: Miranda define su nueva relación en Londres .

T3E7 “Scenes From a Marriage Market”: Miranda define su nueva relación en . 11 de julio – Furia (T1, 8 episodios): drama español que entrelaza las luchas de cinco mujeres contra distintos abusos.

drama español que entrelaza las luchas de cinco mujeres contra distintos abusos. 17 de julio – And Just Like That… T3E8 “Double-Booked”: Charlotte asume un desafío profesional que reaviva tensiones familiares.

T3E8 “Double-Booked”: Charlotte asume un desafío profesional que reaviva tensiones familiares. 18 de julio – Billy Joel: And So It Goes (E1) y 25 de julio (E2): retrato íntimo del pianista de Long Island , con material inédito de sus giras.

retrato íntimo del pianista de , con de sus giras. 24 de julio – And Just Like That… T3E9 “Second Chances”: Samantha reaparece para ajustar cuentas pendientes.

T3E9 “Second Chances”: Samantha reaparece para ajustar cuentas pendientes. 31 de julio – And Just Like That… T3E10 “New York Stories”: final de temporada; regreso definitivo a Manhattan.

Max vuelve a ser HBO Max: qué más se puede ver en su catálogo

Además de los estrenos ya mencionados, HBO Max tiene en su catálogo todo lo referido a las marcas HBO, Warner Bros., el universo de DC, Discovery, Discovery Home & Health, Cartoon Network, Discovery Kids y Adult Swim.

La plataforma alberga algunos de sus productos y franquicias más reconocidas, como Game of Thrones y su precuela House of the Dragon, junto a Harry Potter, The Big Bang Theory, Rick & Morty y los realities Supervivencia al desnudo y Todo en 90 días; entre otros.