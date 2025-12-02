Maxi López reveló qué piensa de la China Suárez y Mauro Icardi: la frase que sorprendió al aire

La visita de Maxi López a Sálvese quien pueda dejó una seguidilla de momentos inesperados y varias definiciones que encendieron el estudio de América TV. Invitado por Yanina Latorre, el ex futbolista terminó opinando sobre la China Suárez, Mauro Icardi y hasta sobre su vida sentimental actual.

El cruce más picante comenzó cuando Latorre, fiel a su estilo directo, lo incomodó con una pregunta sin anestesia: “¿Le das a la China? No me contestaste. ¿Te gusta?”

Maxi López fue a fondo y contó lo que opina sobre la China Suárez

López respondió con ironía, buscando escapar del tema mientras el panel esperaba una definición:

“Me gusta cómo bajan la música”, dijo entre risas, intentando evitar la polémica sin cerrar del todo la puerta a la interpretación.

Latorre no se dio por vencida y subió la apuesta mostrando una foto de la actriz.

“¿Le das? Mirá esta bomba”, insistió.

Fue entonces cuando López apeló a un viejo refrán para marcar límites: “Debo ser un poco anticuado… pero viste cuando decían que la mujer de un amigo tiene bigotes”.

La frase tensó el clima, pero dejó claro hasta dónde estaba dispuesto a hablar.

Yanina retomó el eje: “¿Sos de esos? Icardi no. La China tampoco”, comentó.

Y López fue tajante sobre la relación entre Suárez e Icardi: “Creo que se encontraron. Yo estoy de la vereda de enfrente. Se complementan. Son tal para cual.”

En otro tramo de la charla, surgió el recuerdo del vínculo entre Wanda Nara e Icardi. Ante la pregunta de si eran amigos cuando comenzó la relación, López optó por una reflexión más amplia: “Tenemos culpa los dos y pasaron cosas de los dos lados. Cuando en una pareja se termina el amor, se termina de amor.”

La panelista Majo Martino volvió a la carga con otra pregunta directa, casi desafiante: “Visualmente, la ves a la China… olvidate de la historia. ¿Le das?”

Esta vez, López dejó una respuesta contundente que también funcionó como declaración de amor:

“Para mí, mi Daniela es 10 veces más.”

La frase no solo cerró definitivamente el debate, sino que reafirmó el lugar que ocupa Daniela Christiansson en su vida actual.