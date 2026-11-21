Juana Viale quedó en el centro de una nueva polémica televisiva. En las últimas horas trascendieron detalles de una fuerte interna entre las autoridades de El Trece y la producción de los históricos programas de Mirtha Legrand, encabezada por Nacho Viale. El conflicto tendría dos motivos principales: las próximas vacaciones de la conductora y el cambio de horario de uno de los ciclos.

La información fue revelada por el periodista Santiago Riva Roy en El Ejército de la Mañana, el programa de streaming de Bondi Live, donde aseguró que existen diferencias entre el canal y la productora por la organización de las próximas emisiones.

Según publicó PrimiciasYa, el malestar habría escalado hasta provocar una discusión con Nacho Viale, a quien las autoridades de la señal le habrían planteado un ultimátum.

El ultimátum de El Trece a Nacho Viale por las vacaciones de Juana

Uno de los principales puntos de conflicto estaría relacionado con la decisión de Juana Viale de tomarse dos semanas de vacaciones.

Para garantizar la continuidad de sus programas durante su ausencia, la conductora habría organizado la grabación anticipada de cuatro emisiones.

Sin embargo, esta modalidad no habría sido bien recibida por las autoridades de El Trece.

De acuerdo con lo informado por Riva Roy, desde el canal le habrían comunicado a Nacho Viale que no estaban dispuestos a aceptar tantas grabaciones anticipadas.

El periodista aseguró que la situación provocó una discusión entre las partes y que la señal habría manifestado su rechazo a la decisión.

Por el momento, no trascendió si la conductora modificará sus planes de descanso o si finalmente se mantendrá el esquema de programas grabados.

La bronca por el cambio de horario de La Noche de Mirtha

El otro motivo de tensión tiene que ver con una modificación reciente en la programación de los sábados.

La Noche de Mirtha pasó de emitirse a las 21.30 a comenzar a las 22.30, una decisión que generó malestar dentro del equipo responsable del ciclo.

Según contó Santiago Riva Roy, desde la producción consideran que el histórico programa debería conservar su horario habitual, especialmente por la trayectoria de Mirtha Legrand en la televisión argentina.

El periodista explicó que, al consultar por las diferencias con el canal, recibió una respuesta que dejó en evidencia la disconformidad del equipo.

La producción habría cuestionado la decisión de desplazar el ciclo una hora más tarde durante las últimas semanas del año.

De esta manera, el conflicto no estaría limitado a las vacaciones de Juana, sino que también involucraría decisiones sobre la programación de la señal.

Por qué El Trece cambió el horario del programa de Mirtha Legrand

La modificación comenzó a aplicarse el sábado 14 de noviembre, como parte de una reorganización de la grilla de El Trece.

El canal decidió incorporar en el horario de las 21.30 una nueva propuesta de entretenimiento, Todo Sigue Igual, conducida por Roberto Moldavsky y Toto Kirzner.

Como consecuencia, La Noche de Mirtha fue trasladada a las 22.30, una franja diferente de aquella que ocupaba habitualmente.

La decisión se produjo en medio de cambios en la programación del canal y de la competencia por la audiencia de los fines de semana.

Sin embargo, la modificación no habría sido bien recibida por quienes trabajan en los ciclos de Mirtha Legrand y Juana Viale.

Qué pasa con Mirtha Legrand y su regreso a la televisión

La interna se conoce mientras Mirtha Legrand continúa alejada de la conducción tras atravesar un problema de salud que requirió una internación de casi tres semanas.

La histórica conductora recibió el alta médica a comienzos de octubre y desde entonces se encuentra recuperándose, acompañada por sus seres queridos.

Durante su ausencia, Juana Viale asumió la conducción de La Noche de Mirtha, además de continuar al frente de Almorzando con Juana.

En ese contexto, Santiago Riva Roy también compartió novedades sobre el presente de la diva.

Según relató, Mirtha se encuentra de buen ánimo y disfruta especialmente de los encuentros familiares.

El periodista señaló que la conductora habría participado recientemente de una reunión con productores y amigos, en la que se mostró tranquila y contenta.

Juana Viale y El Trece: una interna que podría traer nuevos cambios

Las diferencias entre la producción y las autoridades del canal se producen en un momento importante para la televisión, cuando las señales comienzan a definir sus estrategias para el cierre del año.

Las vacaciones de Juana Viale, la cantidad de programas grabados y el nuevo horario de La Noche de Mirtha son los principales puntos que habrían generado el enfrentamiento.

Hasta ahora, ni la conductora ni las autoridades de El Trece realizaron una comunicación oficial para confirmar el supuesto ultimátum.

Mientras tanto, la situación abre interrogantes sobre cómo continuará la programación durante las próximas semanas y qué decisiones tomará la señal respecto de sus históricos ciclos de los fines de semana.