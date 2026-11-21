El operativo se realizó en el paso fronterizo que conecta Posadas con Encarnación, Paraguay. Fotos: Aduana.

El conductor de una camioneta Chevrolet Spin, que ingresaba a la Argentina por el puente internacional de Posadas, fue detenido al descubirse que transportaba más de 212 kilos de marihuana escondidos dentro del vehículo. La droga fue detectada durante un control de la Aduana y estaba distribuida en paquetes tipo ladrillo, ocultos debajo del capó, detrás del tablero y en los laterales de la carrocería.

El procedimiento se realizó este viernes alrededor de las 17, cuando agentes de la División Aduana Posadas inspeccionaron a la camioneta con patente argentina. Según informó la Aduana, el conductor es un hombre de 35 años, también de nacionalidad argentina.

Cómo encontraron los ladrillos de marihuana escondidos en la camioneta

La revisión permitió detectar paquetes ocultos en diferentes partes del rodado. En las imágenes del operativo se observa que los ladrillos estaban distribuidos en los laterales de la carrocería y en sectores internos, detrás de los paneles y debajo de los asientos.

Para corroborar la presencia de la droga, los agentes utilizaron un escáner. Las imágenes obtenidas mediante ese equipo permitieron identificar los paquetes escondidos en la estructura del vehículo y orientar la inspección de los distintos compartimentos.

La droga fue valuada en casi $832 millones.

El cargamento fue valuado en casi 832 millones de pesos, de acuerdo con la información difundida por el organismo. En total, el procedimiento permitió secuestrar más de 212 kilos de marihuana.

El conductor quedó a disposición de la Unidad Fiscal Posadas, en el marco de una causa por contrabando agravado de estupefacientes. La investigación quedó bajo intervención de la Justicia Federal.

Detuvieron un importante contrabando de droga en la frontera con Paraguay

El procedimiento tuvo lugar en el puente internacional San Roque González de Santa Cruz, que une Posadas, en Misiones, con Encarnación, en Paraguay, a través del río Paraná.

Debajo del tablero, el capó y el piso, los lugares donde escondieron los 212 kilos de marihuana.

La conexión internacional tiene unos 2.550 metros de extensión y permite el tránsito de vehículos particulares, transporte de carga, ómnibus y un servicio ferroviario binacional. El cruce funciona durante las 24 horas y constituye uno de los principales pasos fronterizos entre ambos países.