“Me bajó un poco la presión”: la reacción de Nazarena Vélez al noviazgo de su hijo

Nazarena Vélez habló con humor y sinceridad sobre el inesperado noviazgo de su hijo mayor, el Chyno Agostini, con Katia “La Tana” Fenocchio, ex participante de Gran Hermano.

Según pudo comprobar la Agencia Noticias Argentinas, la actriz contó que se enteró de la relación prácticamente en vivo y que la noticia la tomó por sorpresa. “Me bajó un poco la presión”, se sinceró.

Sorpresa familiar: Nazarena Vélez habló del romance de su hijo con la ex Gran Hermano Katia Fenocchio

El romance se hizo público a través de una transmisión en redes sociales protagonizada por el Chyno y la ex GH, donde confirmaron que estaban juntos con gestos de complicidad y un beso que selló el blanqueo de la relación. La confirmación no solo llamó la atención por lo inesperado del vínculo, sino también por la diferencia de edad entre ambos, ya que ella es nueve años mayor.

Según relató Nazarena durante su participación en el programa de streaming Bondi, conducido por Ángel de Brito, el impacto fue mayor porque apenas horas antes había hablado con su hijo sin que él le adelantara nada.

“Habíamos hablado la noche anterior. Me dijo que venía para Carlos Paz, después me avisó que se atrasaba por unos ensayos. Yo no sabía nada de todo esto”, explicó, dando cuenta del desconcierto que le generó la exposición repentina del romance.

Con su estilo frontal, la actriz también describió a su hijo con humor: “El Chyno habla poco, se hace medio el bol…”, lanzó, provocando risas en el estudio y dejando en claro la confianza y el vínculo cercano que los une.

Más allá del susto inicial, Nazarena aseguró que logró tranquilizarse rápidamente al recibir referencias positivas sobre Katia Fenocchio.

“Me explotó el teléfono con data de ella y me dicen que es una buena mina”, reveló. Incluso, desde el panel destacaron que, más allá de su paso por Gran Hermano, la joven no protagonizó grandes escándalos mediáticos.