Bruce Willis y Emma Heming celebraron su decimoctavo aniversario

A pocas horas de cerrar el 2025, Emma Heming celebró su decimoctavo aniversario junto al actor estadounidense Bruce Willis. Con un emotivo posteo, la modelo abrió su corazón con palabras que emocionaron a sus seguidores.

El vínculo comenzó en 2007 y se formalizó la relación con una primera aparición pública un año después. La pareja construyó una unión sólida que se volvió vital tras el diagnóstico de afasia y demencia frontotemporal del actor, momento en que ella asumió el rol de su principal sostén y cuidadora.

La declaración de amor entre Emma Heming y Bruce Willis

A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, Heming abrió la caja de los recuerdos al comparar una imagen inédita con el actor, previo a que su enfermedad lo golpease.

«Hace 18 años, se convirtió en mi novio. Con un beso en la parte superior de mi cabeza, el tiempo se detuvo. Soy tan afortunada de conocer este tipo de amor«, escribió la modelo.

El posteo no tardó en recolectar más de 50 mil me gustas en la red social, además de sumar comentarios positivos hacia la pareja.