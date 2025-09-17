Menta y eucalipto: por qué lo recomiendan y para qué sirve

Cuando llegan los resfríos o las alergias de temporada, la congestión nasal puede convertirse en un verdadero problema. Y para eso, además de los remedios recetados por el médico, hay uno casero que, también, debe consultarse con el profesional, pero, los años de uso doméstico moderado sirve, porque demuestra que funciona.

Se trata de la mezcla de menta y eucalipto, un clásico de la medicina casera, fácil de preparar y muy efectiva para liberar las vías respiratorias. Tanto la menta como el eucalipto son plantas utilizadas desde la antigüedad en infusiones, aceites y vapores. Sus propiedades refrescantes y expectorantes las convirtieron en aliados naturales para la salud respiratoria en distintas culturas.

Menta y eucalipto: cómo se prepara este remedio casero y qué beneficios tiene

La receta de menta y eucalipto es sencilla. En una olla se debe colocar agua, sumar un puñado de hojas frescas o secas de menta y eucalipto, dejar hervir por cinco minutos. Luego, retirar del fuego y utilizar el vapor para hacer inhalaciones cubriendo la cabeza con una toalla. Esta combinación ofrece múltiples ventajas porque:

Despeja las vías respiratorias en minutos.

respiratorias en minutos. Alivia la sinusitis y la congestión nasal.

y la congestión nasal. Reduce la tos y la irritación de garganta.

y la irritación de garganta. Relaja los músculos faciales y genera sensación de frescura.

faciales y genera sensación de frescura. Favorece el descanso nocturno si se hace antes de dormir.

La menta es refrescante y tiene mentol, un compuesto que ayuda a abrir las vías respiratorias y calmar la mucosa nasal. Además, actúa como descongestivo natural y tiene un suave efecto analgésico. Por su lado, el eucalipto es conocido por su acción antibacteriana y antiinflamatoria. Su aroma balsámico ayuda a despejar la nariz y facilita la expectoración. Es ideal para resfriados y bronquitis leves.

Menta y eucalipto: consejos para usar este remedio casero

Realizar inhalaciones durante 10 minutos, respirando lentamente.

durante 10 minutos, respirando lentamente. Repetir 2 o 3 veces al día en caso de congestión intensa.

en caso de congestión intensa. Tapar bien la olla para conservar el vapor y los aceites esenciales.

para conservar el vapor y los aceites esenciales. Mantener los ojos cerrados para evitar irritación.

En caso de no querer respirar el vapor de la olla, otra opción es preparar una infusión con las hojas de menta y eucalipto y beberla caliente. También es posible agregar algunas gotas de aceite esencial de eucalipto en un difusor para aromatizar el ambiente.

Menta y eucalipto: lo que tenés que tener en cuenta

Evitar su uso en bebés o niños pequeños sin supervisión médica, ya que, el vapor de eucalipto puede resultar irritante. Además, las personas asmáticas deben consultar con un profesional antes de probar esta técnica.

Aprovechar la menta y el eucalipto es una forma sustentable y económica de cuidar la salud. Con unos pocos minutos y elementos que se pueden conseguir en casa o en la huerta, se pueden aliviar los síntomas de congestión y respirar mejor de manera natural.

