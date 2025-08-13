Fernando Burlando sobre Juicio contra el ex marido de Julieta Prandi: «Fue una condena adecuada a la situación»

El abogado de Julieta Prandi, Fernando Burlando, habló con la prensa tras la sentencia de 19 años de prisión contra Claudio Contardi y sostuvo que se trató de una «condenada adecuada a la situación avalada por el Tribunal».

Fernando Burlando habló sobre los pasos a seguir

Ante las cámaras, el defensor subrayó que por el momento no van a apelar, debido a que van a esperar a los fundamentos para así «evaluar los pasos a seguir».

«Nosotros solicitamos una pena de 50 años por la reiteración de los abusos», explicó Burlando respecto a la solicitud en los alegatos de cierre.

A su vez, el abogado señaló que se trata de «un caso bisagra» para todas las víctimas de abuso y violencia, además de que este fallo «es un antes y después».

Se espera saber si se ingresarán la información del empresario al Registro Nacional de Datos Genéticos al ser condenado por abuso sexual.