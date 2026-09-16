La mamá de Milett Figueroa rompió el silencio sobre las acusaciones de brujería para conquistar a Marcelo Tinelli

Martha Valcárcel respondió a las versiones que la señalaron por supuestamente haber recurrido a la brujería para favorecer la relación entre Milett Figueroa y Marcelo Tinelli. La mujer se tomó el tema con humor, pero fue contundente al referirse al conflicto con Mimi Alvarado.

La relación entre Marcelo Tinelli y Milett Figueroa volvió a quedar atravesada por una polémica que lleva varios meses. Esta vez fue Martha Valcárcel, madre de la modelo peruana, quien decidió responder públicamente a las acusaciones que la vincularon con supuestas prácticas de brujería.

Valcárcel habló este miércoles en La mañana con Moria, por El Trece, y se refirió directamente a las versiones que aseguraban que habría realizado un supuesto «amarre» para acercar a su hija al conductor.

Qué dijo la mamá de Milett sobre la supuesta brujería

Moria Casán fue directamente al tema y le recordó a Martha algunos de los rumores que circularon durante los últimos meses.

Lejos de incomodarse, la mamá de Milett reaccionó entre risas y negó necesitar cualquier tipo de práctica para que su hija conquiste a alguien.

«Para una niña tan linda yo no tengo que hacer ningún amarre», sostuvo Valcárcel, quien destacó que Milett es joven, talentosa y atractiva. Luego cerró la respuesta con una frase irónica: «Al contrario, hay que alejar un poco las moscas».

No es la primera vez que Martha hace referencia públicamente a la controversia. En el avance de la segunda temporada de Los Tinelli, que se estrenará el 30 de septiembre en Prime Video, aparece junto a Marcelo y bromea sobre el mismo tema: «Ojo que no soy macumbera».

El origen de la fuerte acusación contra la madre de Milett

La polémica comenzó meses atrás por declaraciones de Mimi Alvarado, pareja de Luciano «El Tirri» Giugno, primo de Tinelli.

Alvarado realizó fuertes acusaciones contra Milett y su madre y llegó a vincularlas públicamente con supuestas prácticas de brujería. También sostuvo que una eventual reconciliación entre Milett y Tinelli estaría relacionada con una «macumba». Se trata de afirmaciones de Alvarado que no fueron acompañadas por pruebas públicas.

El conflicto escaló al punto de abandonar el terreno estrictamente mediático. En julio, Milett viajó a la Argentina para avanzar judicialmente contra Alvarado por sus declaraciones y aseguró que estaba cansada de las injurias dirigidas hacia ella y su familia.

La contundente respuesta de Martha Valcárcel sobre Mimi Alvarado

Durante su entrevista con Moria, la madre de Milett evitó profundizar sobre Mimi debido justamente a la instancia judicial.

«De esa dama no tengo nada que decir porque está todo judicializado», explicó. Además, sostuvo que las acusaciones deberán probarse ante la Justicia y aseguró que nunca tuvo un vínculo personal con Alvarado.

Según Valcárcel, en tres años no se encontró personalmente con ella y Milett tampoco habría mantenido encuentros con la pareja de El Tirri.

La controversia tendrá además un nuevo capítulo televisivo. Martha aparece en la segunda temporada del reality Los Tinelli durante el viaje de la familia del conductor a Perú, y el propio adelanto muestra que las acusaciones de brujería volverán a formar parte de la historia.

Con información de PrimiciasYa