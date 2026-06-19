Migue Granados habló del escándalo de Flor Peña por Jorge Messi: qué dijo

En medio de la repercusión por la falsa noticia sobre la supuesta muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, Migue Granados se refirió al episodio protagonizado por Florencia Peña y sostuvo que se trató de un error que podría haber ocurrido en cualquier programa en vivo.

El conductor de Olga habló con eltrece y expresó su pesar por lo sucedido, aunque evitó profundizar sobre las decisiones internas que tomó Luzu TV luego del escándalo.

«Re lamento lo que pasó«, afirmó Granados al ser consultado sobre la polémica que se generó a partir de la difusión de una información falsa relacionada con la salud del padre del capitán de la Selección Argentina.

«Puede pasar acá, ha pasado acá»

Durante la entrevista, el humorista y empresario reconoció que situaciones similares pueden ocurrir en cualquier medio que trabaja en vivo y bajo presión constante.

«Puede pasar acá, ha pasado acá, somos personas, estamos en vivo. Torpezas puede haber siempre. Acá hubo un montón y aprendimos de eso«, señaló.

Sus declaraciones llegaron en un momento en el que el manejo de la información en los canales de streaming volvió a quedar bajo la lupa luego de la fuerte repercusión que tuvo el caso.

La reflexión de Migue Granados sobre los errores en vivo

Lejos de apuntar contra Florencia Peña, Granados eligió dejar una reflexión sobre los aprendizajes que dejan este tipo de situaciones.

«Todos aprendemos de las cosas que pasan«, sostuvo el conductor, quien además aclaró que en Olga no tomaron ninguna medida específica a raíz de lo ocurrido.

Las palabras de Granados fueron interpretadas como un gesto de respaldo hacia la actriz, aunque sin minimizar la gravedad que implica difundir una información falsa vinculada con la salud de una persona.

¿Invitaría a Florencia Peña a Olga?

Consultado sobre la posibilidad de que Florencia Peña forme parte de algún proyecto dentro de Olga, Granados respondió con cautela.

«Yo la re banco a Flor como artista, pero bueno, está pasando esto ahora«, expresó, dejando entrever que, al menos por el momento, no existe ninguna propuesta concreta para incorporarla al canal.

Qué dijo sobre su relación con Lionel Messi

En otro tramo de la charla, Migue Granados también se refirió al vínculo que mantiene con Lionel Messi luego de la entrevista que le realizó en septiembre de 2023, uno de los contenidos más exitosos de Olga.

«El vínculo con Messi quedó perfecto«, aseguró, descartando cualquier tipo de tensión o distanciamiento con el campeón del mundo.

De esta manera, el conductor buscó poner fin a las especulaciones que circularon en redes sociales y dejó en claro que la relación con el futbolista continúa siendo cordial