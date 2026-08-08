“Jorge hizo todo bien”: el emotivo mensaje del Chiqui Tapia tras la muerte del padre de Lionel Messi

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, expresó su pesar por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y publicó un sentido mensaje en el que destacó su papel fundamental tanto en la carrera como en la formación personal del capitán de la Selección argentina.

“Jorge hizo todo bien. Estuvo cuando había que estar, acompañó cuando había que acompañar y sostuvo cuando más hacía falta”, expresó Tapia en uno de los pasajes más emotivos de su despedida.

Jorge Messi falleció a los 68 años en Rosario, donde se encontraba internado tras atravesar un delicado estado de salud. Su muerte generó numerosas muestras de pesar en el fútbol argentino e internacional.

El mensaje del Chiqui Tapia tras la muerte de Jorge Messi

Tapia utilizó sus redes sociales para recordar al hombre que acompañó a Lionel desde sus primeros pasos en Rosario hasta convertirse en una de las mayores figuras de la historia del fútbol.

“Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental”, comenzó el titular de la AFA.

El dirigente destacó especialmente que el legado de Jorge no estuvo únicamente relacionado con el desarrollo deportivo de su hijo, sino también con los valores que Lionel mantuvo a lo largo de su carrera.

“Como presidente de la Asociación del Fútbol Argentino, quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, expresó.

“Estuvo cuando había que estar”

En otro tramo de su publicación, Tapia hizo referencia al acompañamiento permanente de Jorge durante la carrera de Lionel.

“Su mayor logro no fue únicamente acompañar a Lionel en el camino que lo llevó a convertirse en leyenda. Fue estar siempre a su lado, sostenerlo en los momentos difíciles, acompañarlo en cada paso”, señaló.

Luego llegó una de las frases centrales del mensaje: “Jorge hizo todo bien”.

Para el presidente de la AFA, el padre del capitán argentino supo mantenerse al lado de su hijo en los momentos decisivos, desde aquel comienzo en Rosario y la posterior mudanza a Barcelona hasta la consagración definitiva de Lionel como una leyenda del deporte.

El agradecimiento de la AFA a Jorge Messi

Tapia también expresó su reconocimiento en nombre de la institución que conduce y remarcó el lugar que Jorge ocupará dentro de la historia vinculada a la Selección argentina.

“Gracias, Jorge, por haber acompañado y formado a Lionel. Gracias por haberle dado al mundo al mejor jugador, pero, por sobre todas las cosas, por haber criado a una gran persona”, escribió.

Finalmente, cerró su despedida con un mensaje dirigido a la familia: “Que descanses en paz. Tu legado quedará para siempre en la historia del fútbol argentino y, sobre todo, en el corazón de tu familia”.

El mensaje de Claudio Tapia se sumó a las numerosas expresiones de dolor que se conocieron tras la muerte de Jorge Messi, una figura que durante décadas permaneció detrás de escena, pero que tuvo un papel determinante en el camino que llevó a Lionel desde Rosario hasta la cima del fútbol mundial.