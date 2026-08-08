Video | La última declaración de Messi sobre su padre y el llanto tras su gol a Argelia que anticipaba la situación de Jorge

Argentina está de luto tras la confirmación de la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, ocurrido en la ciudad de Rosario. Su fallecimiento se produjo luego de que se complicara su estado de salud como consecuencia de una grave enfermedad que padecía desde hacía tiempo.

Según trascendió desde su entorno familiar, el padre del capitán de la Selección Argentina se encontraba bajo tratamiento médico. Lamentablemente, su cuadro empeoró drásticamente en los últimos días.

Jorge Messi atravesaba un cuadro complicado de salud: así lo vivió Messi

En junio surgieron las primeras especulaciones sobre el estado de salud de Jorge. Las versiones comenzaron cuando, tras el triunfo de la selección argentina por 3-0 en el debut del Mundial 2026 frente a Canadá el 16 de junio, Lionel Messi explicó por qué se había emocionado hasta romper en llanto tras el primero de sus tres goles: «Pasé unos días difíciles», reveló en ese entonces.

Luego agregó: “Fue una cuestión ajena a lo deportivo. Pasé unos días difíciles y complicados. Agradecido a la delegación y a todos mis compañeros. Siempre estuvieron a mi lado y me dieron fuerza para que esté bien”.

El capitán nunca contó a qué se refería con sus dichos, pero dos días después surgieron fuertes versiones sobre una complicación en el estado del padre del jugador. Horas después, la familia Messi se vio obligada a emitir un comunicado para confirmar que recibía tratamiento médico.

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”, publicaron ese día. Tras estar varios días internado, Jorge fue dado de alta el 26 de junio y regresó a Rosario.

Cuando terminó el Campeonato Mundial, Messi regresó a su ciudad natal junto a su esposa Antonela Roccuzzo y sus hijos. Llegó en avión privado y fue directo a la casa familiar donde permaneció una semana. El 29 de julio, regresó a Miami para luego reincorporarse al Inter y entrenar junto a sus compañeros.

Esta semana estuvo activo, incluso el miércoles pasado jugó contra Atlético San Luis, de México, en el marco de la Leagues Cup, y anotó dos goles. Por esto se estima que el cuadro de su padre empeoró entre el miércoles y el viernes cuando finalmente se confirma su fallecimiento cerca de las 22.