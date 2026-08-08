Barcelona despidió a Jorge Messi con un emotivo mensaje y recordó su vínculo con el club

El FC Barcelona expresó este sábado su “más sincero pésame” por la muerte de Jorge Messi, padre de Lionel Messi, y acompañó a toda la familia con un comunicado oficial en el que destacó especialmente el papel que tuvo desde los primeros años de la carrera del astro argentino en España.

“Nuestro más sentido pésame. Descanse en paz, Jorge Messi”, publicó la institución catalana junto a una imagen del comunicado y un lazo negro sobre el escudo del club.

El mensaje de Barcelona tras la muerte de Jorge Messi

En su despedida, Barcelona transmitió las condolencias de sus máximas autoridades y de toda la comunidad vinculada al club.

“El presidente y la Junta Directiva del FC Barcelona expresan su más sincero pésame por el fallecimiento de Jorge Messi, padre del jugador y leyenda del Barça Lionel Messi, y trasladan en nombre de todo el barcelonismo sus condolencias a la familia Messi”, señaló la institución.

Pero el comunicado fue más allá de las condolencias. Barcelona realizó un reconocimiento especial a Jorge por la confianza que depositó en el club cuando Lionel era apenas un adolescente y su futuro profesional todavía estaba por construirse.

“El FC Barcelona agradece el compromiso de Jorge Messi con nuestro Club por confiarle los inicios y los años de máximo esplendor de la carrera futbolística de su hijo Leo”, agregó.

Jorge Messi y una decisión que cambió la historia de Barcelona

La referencia del club remite a uno de los capítulos fundamentales de la historia de Lionel Messi. Jorge acompañó a su hijo desde Rosario hasta Barcelona cuando tenía apenas 13 años, en medio de la búsqueda de una oportunidad que le permitiera continuar desarrollándose como futbolista.

Durante aquella primera etapa permaneció junto a él mientras atravesaba la adaptación a España y posteriormente asumió un papel cada vez más importante en su carrera hasta convertirse en su representante y principal hombre de confianza en las decisiones profesionales.

Aquella apuesta familiar terminó modificando también la historia del propio Barcelona.

Lionel se formó en las categorías juveniles, llegó al primer equipo y protagonizó la etapa más exitosa de su trayectoria deportiva, convirtiéndose en el máximo goleador histórico de la institución y en una de sus mayores leyendas.

Una relación de más de dos décadas entre los Messi y Barcelona

El vínculo de la familia con el club catalán se extendió durante más de 20 años y atravesó prácticamente toda la carrera europea de Lionel.

Durante ese período, Jorge participó en numerosas negociaciones contractuales y acompañó desde un segundo plano cada una de las grandes etapas de su hijo, desde la irrupción en el primer equipo hasta su consolidación como una estrella mundial.

Por eso, la despedida del Barcelona tuvo un significado especial. No solo recordó al padre de una de sus máximas leyendas, sino también al hombre que confió en el club cuando Lionel era un adolescente y decidió apostar por un futuro que todavía estaba lleno de incertidumbre.

“Descanse en paz”, concluyó Barcelona en su mensaje, cerrando una despedida cargada de simbolismo para una familia cuya historia quedó ligada para siempre a la institución catalana.