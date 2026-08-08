Real Madrid despidió a Jorge Messi: el comunicado del histórico rival de Lionel tras la muerte de su padre

El Real Madrid expresó sus condolencias por la muerte de Jorge Messi, padre y representante de Lionel Messi, quien falleció durante la madrugada de este sábado a los 68 años en Rosario.

A pesar de la histórica rivalidad deportiva que mantiene con Barcelona, club en el que Lionel construyó buena parte de su extraordinaria carrera, la institución madrileña difundió un comunicado oficial para acompañar al capitán argentino y a toda su familia.

El comunicado del Real Madrid por la muerte de Jorge Messi

“El Real Madrid C.F., su presidente y su junta directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi”, expresó el club español.

La institución también envió un mensaje especialmente dirigido al futbolista y a sus seres queridos.

“Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz”, concluyó el comunicado.

El mensaje del Real Madrid se sumó a las numerosas expresiones de pesar que comenzaron a conocerse desde distintos puntos del mundo tras confirmarse la noticia.

Jorge Messi murió a los 68 años en Rosario

Según informó Agencia Noticias Argentinas, Jorge Messi falleció alrededor de las 2 de la madrugada de este sábado en una clínica de Rosario, donde permanecía internado mientras atravesaba un delicado cuadro de salud.

Su estado había generado especial preocupación durante los últimos meses y se había convertido en un tema sensible para el capitán de la Selección argentina.

Durante el Mundial 2026, Lionel protagonizó un momento de fuerte emoción después de convertir ante Argelia. Tras el encuentro, hizo referencia a cuestiones familiares que atravesaba en aquel momento.

Jorge Messi, una figura fundamental en la carrera de Lionel

Mucho antes de convertirse en representante de una estrella mundial, Jorge fue uno de los principales sostenes de Lionel cuando el futbolista dejó Rosario siendo apenas un adolescente para comenzar una nueva vida en Barcelona.

Lo acompañó durante aquella etapa decisiva, cuando debía continuar su tratamiento por el déficit de hormona de crecimiento y, al mismo tiempo, intentar abrirse camino en las divisiones inferiores del club catalán.

Con el paso de los años, Jorge asumió la representación de su hijo y se convirtió en una de las personas más importantes detrás de las decisiones profesionales y comerciales de su carrera.

Tras conocerse su muerte, las muestras de acompañamiento trascendieron camisetas y rivalidades. El Real Madrid se sumó a los clubes e instituciones del fútbol mundial que expresaron públicamente sus condolencias a Lionel Messi y a toda su familia.