Mila Yankelevich y su tía Romina Yan: el lazo invisible y escalofriante, que estremece tras la tragedia

Tomás Yankelevich había revelado que su pequeña hija, Mila, le decía que extraña a su tía fallecida Romina Yan y el relato volvió a tomar fuerza ésta tarde tras la noticia de la muerte de la niña a sus siete años, tras haber quedado en medio de un choque naval.

Tomás Yankelevich recordó que su hija hablaba de Romina Yan: “La extraño, papá”

La lamentable tragedia de Miami en donde un velero que llevaba a varios niños en una colonia de vacaciones terminó por ser chocado por una barcaza se cobró el saldo de dos víctimas fatales de siete y trece años. La más pequeña era Mila.

En este marco, se rememoró una escalofriante anécdota de su padre que perdió a su hermana, Romina, en 2010. Hace un año, el productor explicaba: “Mi hija tiene seis años, no la conoció. Le hablo de ella, aunque no vio miles de videos, no vio Chiquititas y vivimos en Estados Unidos”. Sin embargo reveló: ”Pero ella, todo el tiempo, me dice ‘La extraño a la tía Ro’ y hablamos de eso mucho”.

En ese mismo contexto, Tomás sostuvo: “Siempre siento a mi hermana conmigo, en todo momento. Tengo una foto nuestra al lado de mi cama y todos los días le hablo. Tengo una conexión de alegría y recuerdo. Cuando uno se pone a pensar en la falta, si te enfocas en ese espacio vacío, no podés. Cada vez que hablo de ella, me lleno de orgullo”.