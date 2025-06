Mirtha Legrand, una de las conductoras más importantes de la televisión argentina, reveló cómo hace para entrevistar a los invitados difíciles que van a su reconocido programa. Conocé acá qué dijo «La Chiqui» y cuál fue el secreto que reveló.

Mirtha Legrand contó cuál fue el programa más complicado que condujo

Este sábado 28 de junio se vivió un nuevo programa de «La noche de Mirtha«, por la pantalla de El Trece. La icónica conductora de la televisión argentina cenó con el periodista Nicolás Wiñazki, el conductor Julián Weich, la actriz Gabriela Toscano, el actor Diego Topa y la modelo Karina Jelinek.

En esta cena, Mirtha reveló cuál fue la mesa más complicada que tuvo en su programa, a lo largo de toda su carrera televisiva. Todo comenzó cuando la invitada Karina Jelinek le hizo una fuerte consulta a Mirtha: «¿Cuál mesa fue la más difícil de toda tu vida?«, a lo que rápidamente respondió con picardía: «No, no me acuerdo«.

Después de decir esto, le recriminó: «Yo te pregunto a vos, vos no tenés que preguntarme», ante la risa de los presentes. Mirtha siguió hablando del tema: «Hay algunas (mesas) que han sido difíciles, hay que tener muñeca. La mayoría de los invitados son encantadores«, aclaró la conductora.

Mirtha Legrand confesó cuál es su método para manejar a los invitados difíciles

Luego de que Mirtha Legrand respondiera cuál fue la mesa más complicada, contó cómo la experiencia como conductora le sirve para saber qué invitados son los más difíciles: «Desde que me siento, yo ya sé quién me va a querer y quién va a estar en contra mío, lo deduzco«, resaltó La Chiqui, ante la sorpresa de los presentes y televidentes.

La conductora confesó cuál es el método que utiliza cuándo algún famoso es complicado: «Intento conquistarlos«, dijo. Luego, aclaró que ella busca que las personas que asisten a su programa pasen un buen momento: «El invitado tiene que sentirse cómodo«.

Para cerrar, Mirtha aprovechó para responderle a las personas que critican su forma de trabajar en el programa: «A veces me critican porque hago preguntas un poco fuertes, pero bueno, es poner un poco de pimienta también. Es apasionante hacer este tipo de programas«, resaltó.