Mirtha Legrand y la posible despedida de la televisión: «Hace años que pienso en retirarme…»

Mirtha Legrand lleva casi sesenta años en la televisión con sus icónicos almuerzos y, luego de que se estableciera el rumor de su posible retiro, la diva de los almuerzos tuvo una reacción contundente respecto a su vínculo laboral. ¿Qué dijo?

Mirtha Legrand y los rumores de retiro de la televisión: «Hace años…»

El periodista Adrián Pallares sostuvo ayer: “Este es el último año de Mirtha Legrand en la televisión. Está preparando todo para que sea su gran despedida, ya le habló con la gente más cercana y dijo que este año se retira oficialmente”.

No obstante, su par, Fernando Gatti consultó directamente con la conductora esta tarde y la primera respuesta de Mirtha fue un sticker: un estilo de forma marrón con gesto de sorpresa al cual se le vuela la cabeza.

Así que Gatti repreguntó si podía “desmentir” las habladurías. Ante esto, Legrand fue contundente: “Hace años que pienso en retirarme, pero continúo, me encanta mi trabajo”, cerró la diva sin más respuestas.

La información anterior, brindada por el conductor de Intrusos, indicaba: “De acá hasta que termine el programa a fin de año irán haciendo cositas como para darle un cierre. Lo tiene decidido. Está bien y quiere cerrar el ciclo”.

Moria Casán cruzó otra vez a Mirtha Legrand

Ante la pregunta de si aceptaría una invitación a la clásica «mesaza» de Mirtha Legrand, Moria Casán dijo que no y la polémica no tardó en aparecer. Aunque sostuvo que se trataba de un chiste, comentó que de todas formas no le ve sentido a ir: «Fui tantas veces a lo de Mirtha que ya no tengo más que contarle, me tiene que contar ella a mí y, como ella a mí no me cuenta porque yo sé muchas cosas…”, dijo ante la prensa.

El filoso comentario de «La One» no solo llamó la atención, sino que también despertó viejas rivalidades de la diva con otras mujeres del espectáculo.

Con información de NA