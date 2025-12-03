Mirtha Legrand emocionó a todos con su llegada a los Personajes del Año 2025 de Gente

La llegada de Mirtha Legrand a la gala de Personajes del Año 2025 de Revista GENTE se transformó en uno de los instantes más conmovedores y celebrados de la noche. Su ingreso al piso donde se realizaría la foto grupal no fue simplemente una aparición: fue un verdadero homenaje espontáneo, un reconocimiento colectivo a su trayectoria y a su vigencia como leyenda de la televisión argentina.

Un aplauso que nació solo y lo llenó todo

Apenas Mirtha cruzó el salón, el ambiente cambió por completo. Primero se percibió un murmullo de sorpresa y admiración, y de inmediato se desató una ovación cerrada que se extendió durante varios segundos. Los invitados, que hasta ese momento conversaban o esperaban su turno para la foto, dejaron todo de lado para aplaudirla de pie.

La diva avanzó con serenidad y una sonrisa cálida, mientras los presentes abrían paso casi con devoción. Muchos levantaron sus teléfonos para registrar el momento, conscientes de que estaban ante una escena única: la llegada de una figura que forma parte del ADN cultural argentino.

Una energía distinta en la sala

El video del momento captura un cambio palpable en el clima del evento:

las miradas se iluminan,

los gestos se suavizan,

y el salón adquiere una especie de tono ceremonial.

La emoción no era impostada. Era el efecto natural que provoca una personalidad que, aún después de décadas de trayectoria, sigue generando respeto absoluto.

Varios famosos se acercaron a saludarla —entre ellos actores, conductores y periodistas como Nico Vázquez y Ángel de Brito— para darle la bienvenida con abrazos y palabras que evidenciaban afecto genuino.

Un momento icónico en la gala de GENTE

La escenografía elegante de la producción de los Personajes del Año realzó el momento: luces cálidas, un entorno solemne y la expectativa previa a la foto grupal. En ese marco, la irrupción de Mirtha fue mucho más que parte del protocolo: se sintió como la aparición de una leyenda en su propio templo.

Ese contraste entre la formalidad del evento y la espontaneidad de la ovación reforzó la magnitud de lo que se estaba viviendo. No era sólo una tapa más: era una celebración a su trayectoria y a su permanente vigencia.

Un legado que sigue intacto

La gala continuó con la dinámica habitual, pero la entrada de Mirtha quedó instalada como uno de los grandes momentos de la noche. Un instante que condensó historia, cariño y respeto; una escena que reafirma que su figura sigue siendo indiscutible, central y transversal a todas las generaciones.

Su presencia volvió a demostrar que, aun en tiempos de cambios vertiginosos en los medios, Mirtha Legrand sigue siendo Mirtha Legrand: un ícono capaz de emocionar a una sala entera con sólo aparecer.

Con información de Revista Gente