Quiénes son los invitados de Mirtha Legrand y Juana Viale este fin de semana en eltrece

Este sábado 29 de noviembre, Mirtha Legrand volverá a encabezar una de las mesas más esperadas del fin de semana televisivo. Según confirmó la producción, la diva recibirá en La Noche de Mirtha a un invitado central que promete atraer la atención del público: Abel Pintos, uno de los artistas más populares y queridos del país.

Junto al cantante, también estarán Agustina Cherri, en pleno éxito actoral; Adriana Salgueiro, figura histórica de la televisión y el teatro; y el periodista deportivo Gastón Recondo.

La mesa combinará música, actualidad, espectáculo y conversaciones personales, un sello característico de Mirtha que cada semana busca competir mano a mano por el rating del prime time.

El domingo llega Juana Viale con una mesa renovada

Por otra parte, Juana Viale también prepara su mesa para Almorzando con Juana, que se emitirá este domingo 30 de noviembre a las 13:45 por eltrece.

La actriz y conductora recibirá a:

Ricky Pashkus, uno de los directores teatrales más influyentes del país.

Natalia Carulias, humorista y referente del stand up argentino.

Alberto Ajaka, actor con presencia en cine, TV y teatro.

Mateo Sujatovich, líder de Conociendo Rusia e ícono de la música actual.

, líder de Conociendo Rusia e ícono de la música actual. Daniel Gómez Rinaldi, periodista de espectáculos.

La propuesta del domingo apuntará a temas culturales, música, humor y actualidad, siguiendo el formato dinámico que Juana consolidó en las últimas temporadas.