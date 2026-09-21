Qué dice el nuevo parte médico sobre la internación de Mirtha Legrand.

Este lunes 21 de septiembre 2026, las autoridades del Sanatorio Mater Dei emitieron un nuevo comunicado oficial para actualizar el estado clínico de Mirtha Legrand, quien permanece hospitalizada desde el pasado viernes 18 en el centro asistencial de Palermo.

Tras haber sido ingresada por un cuadro compatible con neumopatía, apenas cinco días después de haber recibido el alta por una afección bronquial previa, el parte médico de Mirtha Legrand firmado por el director de la institución, el doctor Enrique Echagüe, confirmó que la emblemática presentadora de 99 años responde de forma positiva a la terapéutica aplicada y evoluciona según lo previsto por los especialistas.

Qué dice el informe oficial del Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand

El documento médico, difundido en el inicio de la semana, aportó precisiones sobre la continuidad de los cuidados intrahospitalarios de la conductora.

La salud de Mirtha Legrand: el parte médico emitido por el Sanatorio Mater Dei.-

Según el informe rubricado por el doctor Echagüe, «la Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente de acuerdo a lo esperado. Seguirá con el tratamiento específico del cuadro y los controles necesarios».

El reporte oficial descartó retrocesos en la función pulmonar y remarcó el acompañamiento incondicional de su círculo más íntimo: «Ha recibido la visita de sus familiares más cercanos, quienes agradecen el respeto y cariño transmitidos».

La comunicación institucional fijó además que, en caso de sostenerse la estabilidad del cuadro sin variaciones imprevistas, el próximo parte médico será publicado el miércoles 23 de septiembre 2026, manteniéndose como el canal exclusivo y fidedigno para reportar sobre su evolución.

Visitas familiares, tratamiento específico y la recuperación paulatina de Mirtha Legrand

Durante el fin de semana, la diva contó con la presencia constante de sus allegados en la sede de la calle San Martín de Tours.

Su bisnieta Ámbar de Benedictis y sus nietos Juana y Nacho Viale se alternaron en distintas franjas horarias para acompañarla en la habitación, mientras fuentes médicas y periodísticas destacaron que la animadora se muestra activa, lúcida y de buen ánimo ante las visitas.

Las versiones sobre su mejoría ya habían sido adelantadas en plataformas digitales por Ángel de Brito, quien señaló que los profesionales lograron identificar el agente bacteriano causante de la infección, permitiendo calibrar con precisión el esquema de antibióticos y asegurar una adecuada hidratación.

La actual internación representa el segundo ingreso de la diva durante el mes de septiembre 2026, luego de haber permanecido bajo observación entre el lunes 7 y el domingo 13 por un proceso gripal que derivó en bronquitis.

Mientras avanza la recuperación bajo supervisión médica directa, la conducción de La Noche de Mirtha en la pantalla de El Trece sigue en manos de Juana Viale, garantizando la continuidad del histórico formato hasta que su titular reciba el alta médica definitiva.