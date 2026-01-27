Mirtha Legrand se despidió de Mar del Plata y volvió a Buenos Aires: “Tengo que organizar mi cumpleaños”

Mirtha Legrand se despidió de Mar del Plata y volvió a Buenos Aires luego de varias semanas en la ciudad balnearia, donde combinó trabajo, salidas al teatro y grabaciones de su programa.

A traves de Intrusos, antes de abandonar el hotel Costa Galana, la conductora habló con la prensa y describió cómo vivió la temporada en La Feliz.

“No tenía ninguna noche libre”: Mirtha Legrand se fue de Mar del Plata y regresó a Buenos Aires

“Maravilloso, el público divino, otras veces me he quedado los dos meses pero ahora tenía que volver”, manifestó la Diva.

Acto seguido, explicó el motivo del regreso anticipado: “Vuelvo porque tengo que organizar mi cumpleaños”.

La “Chiqui” reconoció que, pese a las ganas de seguir en la costa, tenía compromisos en Capital: “Me hubiera gustado quedarme, pero tengo que hacer en Buenos Aires”.

Durante enero, Mirtha aprovechó para asistir a varias obras teatrales, entre ellas “Fátima Universal”, el espectáculo de Fátima Florez, y otras propuestas de la cartelera marplatense.

Además, su ciclo “La Noche de Mirtha” se emitió desde Mar del Plata, con invitados especiales en cada emisión.

Sobre el ritmo que llevó en la ciudad, destacó que la agenda fue intensa: “No tenía ninguna noche libre, no me he acostado antes de las 2 de la mañana”, contó, dejando en claro que su paso por La Feliz estuvo lejos de ser un descanso pasivo.