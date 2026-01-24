Quiénes son los invitados de este fin de semana en La noche de Mirtha y Almorzando con Juana

La televisión argentina vuelve a apostar a sus clásicos del fin de semana con emisiones especiales desde Mar del Plata, donde La noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a figuras del espectáculo, el teatro, la moda y el humor.

Según le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, ambos programas contarán con mesas renovadas y una fuerte impronta artística, en plena temporada de verano.

Los invitados del sábado 24 de enero en La noche de Mirtha

Este sábado 24 de enero a las 21.30, desde la ciudad de Mar del Plata, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de su histórico ciclo con una mesa diversa y marcada por el humor, el teatro y la moda.

Los invitados confirmados son:

Rada , uno de los artistas más convocantes del teatro marplatense

, uno de los artistas más convocantes del teatro marplatense Malena Solda , actriz en ascenso y presencia habitual en ficción y teatro

, actriz en ascenso y presencia habitual en ficción y teatro Diego Pérez , referente de la comedia nacional

, referente de la comedia nacional Gloria Carrá , actriz y cantante con amplia trayectoria

, actriz y cantante con amplia trayectoria Fabián Medina Flores, especialista en moda y análisis de estilo

La mesa promete cruces de actualidad, anécdotas de la temporada teatral y el clásico clima de debate que caracteriza al programa.

Los invitados del domingo 25 de enero en Almorzando con Juana

El domingo 25 de enero a las 13.45, será el turno de Juana Viale, quien encabezará una nueva edición de Almorzando con Juana con una mesa variada y un cierre musical.

Los invitados serán:

Alejandro Paker , actor y cantante de comedias musicales

, actor y cantante de comedias musicales Vanesa González , actriz de cine, teatro y televisión

, actriz de cine, teatro y televisión El Mago Black , ilusionista y figura del entretenimiento

, ilusionista y figura del entretenimiento Mónica Farro , vedette y personalidad mediática

, vedette y personalidad mediática Mike Chouhy, comediante e influencer

Además, el programa contará con un musical en vivo de la banda cordobesa Banda XXI, que aportará ritmo y clima festivo al almuerzo dominical.

Con figuras destacadas y el atractivo de la temporada de verano, los clásicos de Mirtha Legrand y Juana Viale renuevan su vigencia y se preparan para un fin de semana cargado de espectáculo, entrevistas y momentos televisivos que suelen marcar agenda.