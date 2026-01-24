ESCUCHÁ RN RADIO
Quiénes son los invitados de este fin de semana en La noche de Mirtha y Almorzando con Juana

Con emisiones especiales desde Mar del Plata, La noche de Mirtha y Almorzando con Juana renuevan sus mesas este fin de semana con figuras del espectáculo, el humor, la moda y la música, según confirmó la Agencia Noticias Argentinas.

La televisión argentina vuelve a apostar a sus clásicos del fin de semana con emisiones especiales desde Mar del Plata, donde La noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a figuras del espectáculo, el teatro, la moda y el humor.

Según le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, ambos programas contarán con mesas renovadas y una fuerte impronta artística, en plena temporada de verano.

Los invitados del sábado 24 de enero en La noche de Mirtha

Este sábado 24 de enero a las 21.30, desde la ciudad de Mar del Plata, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de su histórico ciclo con una mesa diversa y marcada por el humor, el teatro y la moda.

Los invitados confirmados son:

  • Rada, uno de los artistas más convocantes del teatro marplatense
  • Malena Solda, actriz en ascenso y presencia habitual en ficción y teatro
  • Diego Pérez, referente de la comedia nacional
  • Gloria Carrá, actriz y cantante con amplia trayectoria
  • Fabián Medina Flores, especialista en moda y análisis de estilo

La mesa promete cruces de actualidad, anécdotas de la temporada teatral y el clásico clima de debate que caracteriza al programa.

Los invitados del domingo 25 de enero en Almorzando con Juana

El domingo 25 de enero a las 13.45, será el turno de Juana Viale, quien encabezará una nueva edición de Almorzando con Juana con una mesa variada y un cierre musical.

Los invitados serán:

  • Alejandro Paker, actor y cantante de comedias musicales
  • Vanesa González, actriz de cine, teatro y televisión
  • El Mago Black, ilusionista y figura del entretenimiento
  • Mónica Farro, vedette y personalidad mediática
  • Mike Chouhy, comediante e influencer

Además, el programa contará con un musical en vivo de la banda cordobesa Banda XXI, que aportará ritmo y clima festivo al almuerzo dominical.

Con figuras destacadas y el atractivo de la temporada de verano, los clásicos de Mirtha Legrand y Juana Viale renuevan su vigencia y se preparan para un fin de semana cargado de espectáculo, entrevistas y momentos televisivos que suelen marcar agenda.


