Quiénes son los invitados de este fin de semana en La noche de Mirtha y Almorzando con Juana
La televisión argentina vuelve a apostar a sus clásicos del fin de semana con emisiones especiales desde Mar del Plata, donde La noche de Mirtha y Almorzando con Juana reunirán a figuras del espectáculo, el teatro, la moda y el humor.
Según le confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas, ambos programas contarán con mesas renovadas y una fuerte impronta artística, en plena temporada de verano.
Los invitados del sábado 24 de enero en La noche de Mirtha
Este sábado 24 de enero a las 21.30, desde la ciudad de Mar del Plata, Mirtha Legrand encabezará una nueva emisión de su histórico ciclo con una mesa diversa y marcada por el humor, el teatro y la moda.
Los invitados confirmados son:
- Rada, uno de los artistas más convocantes del teatro marplatense
- Malena Solda, actriz en ascenso y presencia habitual en ficción y teatro
- Diego Pérez, referente de la comedia nacional
- Gloria Carrá, actriz y cantante con amplia trayectoria
- Fabián Medina Flores, especialista en moda y análisis de estilo
La mesa promete cruces de actualidad, anécdotas de la temporada teatral y el clásico clima de debate que caracteriza al programa.
Los invitados del domingo 25 de enero en Almorzando con Juana
El domingo 25 de enero a las 13.45, será el turno de Juana Viale, quien encabezará una nueva edición de Almorzando con Juana con una mesa variada y un cierre musical.
Los invitados serán:
- Alejandro Paker, actor y cantante de comedias musicales
- Vanesa González, actriz de cine, teatro y televisión
- El Mago Black, ilusionista y figura del entretenimiento
- Mónica Farro, vedette y personalidad mediática
- Mike Chouhy, comediante e influencer
Además, el programa contará con un musical en vivo de la banda cordobesa Banda XXI, que aportará ritmo y clima festivo al almuerzo dominical.
Con figuras destacadas y el atractivo de la temporada de verano, los clásicos de Mirtha Legrand y Juana Viale renuevan su vigencia y se preparan para un fin de semana cargado de espectáculo, entrevistas y momentos televisivos que suelen marcar agenda.
