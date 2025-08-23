Tamara Báez y L-Gante llegaron a un acuerdo por la cuota alimentaria de la hija que tienen en

Tamara Báez llegó a un acuerdo con el músico Elián Valenzuela -más conocido como L-Gante- en donde aceptó el 30% del dinero que el intérprete debía de manutención por su hija Jamaica, según informó a la Agencia Noticias Argentinas el abogado Juan Pablo Merlo.

Por la deuda de 5 mil dólares, L-Gante tuvo que cancelar shows en el exterior

El cantante se encuentra aún en el Registro de Deudores Alimentarios Morosos por el atraso en la cuota mensual de US$5 mil -más de seis millones de pesos argentinos-, esto le impidió salir del país y debió cancelar shows en el exterior, lo que generó enojo por parte de las productoras y conflictos laborales.

Según Merlo, en conversación con ésta agencia, el intérprete de cumbia 420 habría “convencido” a Báez, a través del vínculo que aún tienen -idas y vueltas en su noviazgo- para que firme un acuerdo por $6.750.000 -en pesos-.

Tamara Báez aceptó 6,7 millones en medio del conflicto con L-Gante

La información a Merlo llegó al letrado a través de Nicolás Payarola, defensor de Valenzuela. “Que me lo diga Tamara”, señaló Juan Pablo que le reclamó a su colega. Sin embargo, según explicó el ex representante legal de Tamara, la influencer ya cuenta con un nuevo abogado y tras llevar contra las cuerdas al intérprete, quedó fuera del caso.

“Payarola me dijo que ya estaban los dos en la cama con la nena y que Tamara estaba por firmar”, explicó el representante legal a NA, al tiempo que desmintió la fotografía difundida en las últimas horas y señaló que la conciliación que se esperaba, no fue llevada cabo.

“Todavía no presentaron un acuerdo -en términos legales- y Payarola me dijo que Tamara aceptó 2 millones – de pesos- y le habrían hecho firmar”, destacó el letrado y sostuvo que su ex clienta “tiene vergüenza” de hablarle y no le contesta los mensajes.