Ingrid Grudke habló de infidelidad, lanzó una crítica a la prensa y contó por qué no perdonaría una traición

Si de infidelidad se trata, lamentablemente, el nombre de Ingrid Grudke resuena sostenido y, en este marco, la modelo sostuvo que los medios “están muy ensañados” con el deslice de Gimena Accardi durante su relación con Nicolás Vázquez, lo que derivó en su divorcio.

Ingrid Grudke sobre la infidelidad de Gime Accardi a Nico Vázquez: «Si pasó, fue por algo”

La traición a Grudke no fue sólo emocional, sino que involucró un fuerte conflicto familiar y económico, sin embargo, con una gran sonrisa, la estrella de las pasarelas volvió a empezar, soltera. “Sola, por ahora estoy sola, la paso bien, me divierto, tranquila, me estoy dando un tiempo”, sostuvo, en diálogo con Nahuel Saa (La Criti).

Sobre el caso Vázquez – Accardi, Ingrid consideró: “Lo importante es que terminaron en buenos términos. Hablar sobre infidelidad hoy en día (…) Ser fiel es una elección, son códigos de pareja. El ser humano, por naturaleza, no es fiel, no es monógamo. La fidelidad es una elección y se trata de decisiones o compromisos que se toman con la otra persona. Si pasó, fue por algo”.

Aunque no esquivó dejar un palito para la prensa: “Están muy ensañados”, consideró que no hubiera perdonado el quiebre desde lo personal: “En este caso no, porque es la esposa de mi sobrino. Se trata de traición y sólo Dios está para perdonar, yo no puedo. Pero si fuera una persona desconocida, por su puesto. No soy de las que revisan el teléfono o mirar lo que hacen”.

Recientemente, la bailarina y conductora Laurita Fernández reveló que decidió congelar óvulos, no obstante, Grudke consideró: “Si tengo ganas de ser mamá, creo que lo haría antes de llegar a congelar. Si decido ser mamá, está bueno hacerlo de la forma más natural posible. Pero, es respetable, cada uno sabe por qué lo hace o tiene su momento de decidir por qué. Es respetable y valioso lo que cualquier mujer decida”.