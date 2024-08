Martín Ku descargó su indignación en las redes tras revelarse el embarazo de su novia Marisol: «Que tipo mala leche»

Este jueves a la noche el periodista Pepe Ochoa sorprendió a los espectadores de LAM (América TV) con una gran primicia: Martín Ku y Marisol Saunzaga esperan su primer hijos juntos. El exjugador de Gran Hermano y su pareja había expresado previamente sus ganas de formar una familia, por lo que los fanáticos se pusieron muy felices por la pareja. Sin embargo, no todo es color de rosas: los tortolitos no querían que se sepa la noticia y el ex «hermanito» salió a descargar su enojo en X (Twitter).

Tras revelarse que espera su primer hijo, Martín Ku se mostró enojado en las redes

Luego de que LAM de la primicia del embarazo, el integrante de «los bros» apareció en X (Twitter) para explicar la situación y mostrar su enojo.

«La exposición tiene sus pros y sus contras. En esta ocasión, lo queríamos mantener en privado, por lo menos hasta haberle contado a nuestras familias. Se lo tuvimos que contar por llamada debido a que alguien del hospital le dio toda la información a varios canales» comenzó su descargo Martín.

«La noticia ya la tenían varios comunicadores, se peleaban por la primicia de algo tan íntimo nuestro. No es que dimos el “ok”, sino que no nos quedó otra ya que se disputaba quién lo decía primero: ellos o nosotros. Claramente, nosotros no teníamos intenciones de hacerlo ahora» explicó.

«Estamos recién atravesando un primer trimestre. En el cual las mujeres deben ser prudentes y cuidadosas, por su salud y la del bebé. Ahora solo pedimos respeto, y paciencia, que de a poquito, cuando no sintamos cómodos, podremos contarles todo y compartirles toda nuestra alegría» concluyó el «hilo» de Twitter el rionegrino.

Más tarde, el ex Gran Hermano apareció por las redes nuevamente para agradecer la buena onda. «¡Gracias por tanto amor! Les mandamos un cálido abrazo a cada uno de ustedes» tuiteó el deportista. Además, confirmó que una foto que se filtró el mes pasado de ambos en el sector de Obstetricia del Hospital Aleman era real.

Martín no dudo en enfrentar los rumores que dicen que «las cuentas no dan» ya que el «hermanito» salió de la casa hace poco más de un mes. «Felicitaciones, pero… ¿Dan o no dan las cuentas?» tuiteó el Youtuber «El Laucha», por lo que el viedmense contestó indignado: «Está de casi 6 semanas. Qué tipo mala leche que sos eh. Todo vuelve».

Pepe Ochoa se defendió de las críticas por revelar el embarazo de Marisol sin su consentimiento

Luego del descargo de Martín, el periodista que dio la primicia, Pepe Ochoa, recibió muchos comentarios negativos en las redes sociales por haber revelado la noticia. Durante la mañana de viernes se refirió al hecho en su programa de streaming «El ejercito de la mañana», por Bondi Live, y aclaró como fue la situación.

«Yo le prometí a Marisol que iba a guardar la información pero que honestamente era una información re potente ‘te lo puedo guardar, pero si sé que eventualmente va a trascender, me gustaría contarlo a mi’, no le fui por atrás y la llamé» aseguró el panelista.