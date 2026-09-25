«Recuperación milagrosa»: la sorprendente evolución de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

Cuando el reloj biológico marca los 99 años, y el cuadro de ingreso señala una neumonía bacteriana aguda, cada pequeña conquista fisiológica se lee con asombro: así se observan las novedades que llegan desde los pasillos del Sanatorio Mater Dei, donde la salud de Mirtha Legrand experimentó una reacción calificada por sus propios allegados como inesperada y reconfortante.

Tras haber atravesado instancias de extrema complejidad asistencial durante su ingreso el último fin de semana, la diva nacional Mirtha Legrand no solo abandonó el reposo pasivo en cama, sino que incorporó una rutina diaria de rehabilitación motriz y respiratoria que sorprendió tanto a su círculo íntimo como a los profesionales tratantes, disipando los pronósticos más desalentadores.

Kinesiología, televisión y buen humor: la recuperación de Mirtha Legrand en el Sanatorio Mater Dei

Las precisiones sobre la rutina intrahospitalaria de Mirtha Legrand fueron detalladas por el periodista Adrián Pallares en la pantalla de Intrusos, quien expuso el cambio sustancial en la cotidianidad de la paciente dentro del establecimiento privado de Palermo: «Está muy bien. Dos veces por día va el kinesiólogo, está sentada en una silla, está viendo televisión y está de buen humor. La familia está muy sorprendida porque la recuperación ha sido milagrosa«.

El factor clave de este repunte reside en la respuesta al tratamiento antibiótico dirigido, que los médicos calibraron tras aislar la bacteria que provocó la infección.

Esta mejoría permitió que la animadora retome su clásica costumbre de mantenerse informada a través del televisor de su habitación, atenta al minuto a minuto de la actualidad nacional.

Pese a que circularon trascendidos sobre un inminente egreso sanatorial, la prudencia médica sigue marcando el compás: «Paciencia para el alta porque hay que ver los cultivos, qué resultados dan y todo; pero va todo muy bien«, remarcó el conductor, supeditando cualquier traslado a los estudios bacteriológicos de control previstos hacia el fin de semana.

Por qué la respuesta física de Mirtha Legrand asombra a los especialistas

En la medicina geriátrica, el abordaje de una infección bacteriana pulmonar en personas cercanas al centenario suele conllevar un alto riesgo de postración o declive funcional progresivo.

Sin embargo, la trayectoria clínica reciente de Mirtha Legrand pone de manifiesto la relevancia de la reserva funcional individual: la masa muscular residual, la ausencia de patologías sistémicas invalidantes previas y una neuroplasticidad activa sostenida por décadas de trabajo intelectual continuo.

El hecho de que la presentadora tolere dos sesiones diarias de kinesiología respiratoria y motriz, un esfuerzo de demanda aeróbica considerable para su franja etaria, no solo acelera el drenaje de secreciones y previene atelectasias, sino que dinamiza la circulación periférica y disminuye el impacto del estrés hospitalario.

Este desempeño refuerza un concepto analizado en gerontología: la longevidad activa no se traduce únicamente en sumar años cronológicos, sino en la capacidad biológica del organismo para recomponer su equilibrio funcional ante episodios críticos.