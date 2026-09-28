Nuevo parte médico de Mirtha Legrand: cómo evoluciona tras terminar los antibióticos

Diez días después de su reingreso de urgencia al Sanatorio Mater Dei, las autoridades del establecimiento porteño difundieron un nuevo parte institucional en el que confirmaron que Mirtha Legrand completó con éxito el ciclo terapéutico de antibióticos indicado para combatir su cuadro de neumopatía bacteriana.

El informe oficial sobre la salud de Mirtha Legrand, firmado por el director médico de la clínica, Dr. Enrique Echagüe, ratificó la evolución clínica favorable de la animadora de 99 años, quien permanece bajo observación estricta y con intensificación de su rutina kinesiológica antes de que el equipo evalúe los pasos definitivos hacia el alta médica domiciliaria.

Qué dice el nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei sobre la salud de Mirtha Legrand

El comunicado institucional, difundido en horas del mediodía, despejó incertidumbres respecto a la respuesta fisiológica de Mirtha Legrand ante la medicación endovenosa.

Mirtha Legrand: el nuevo parte médico del Sanatorio Mater Dei.–

«La Sra. Mirtha Legrand continúa evolucionando favorablemente, habiendo finalizado el tratamiento antibiótico. Se encuentra acompañada de su familia, y agradece el cariño y respeto dispensado«, detalló el documento firmado por el doctor Echagüe.

Asimismo, el centro asistencial fijó el próximo miércoles 30 de septiembre 2026 como la fecha prevista para emitir una nueva actualización médica formal, en caso de sostenerse la estabilidad del cuadro.

La culminación de la fase farmacológica representa un filtro indispensable para el equipo asistencial, que priorizó no apresurar los plazos de egreso luego del antecedente del pasado 13 de septiembre 2026, cuando la diva había dejado el sanatorio tras una bronquitis y debió retornar cinco días después al manifestar nuevas dificultades en sus vías aéreas.

En esta oportunidad, los médicos aguardan constatar la respuesta del organismo sin soporte antibiótico directo, garantizando que el foco bacteriano haya remitido de forma concluyente.

Kinesiología activa y control en vivo: la rutina de Mirtha Legrand frente a la pantalla de El Trece

Lejos de la inmovilidad en cama, el día a día de Mirtha Legrand transcurre con un ritmo sostenido de ejercitación respiratoria y motriz, coordinada por el servicio de kinesiología del sanatorio.

Según reportes clínicos previos, la paciente tolera dos sesiones diarias de rehabilitación sentada en su habitación, acompañada por visitas rotativas de sus nietos Juana y Nacho Viale, su hija Marcela Tinayre y su bisnieta Ámbar de Benedictis.

Su conexión con el exterior se mantiene intacta a través de la pantalla chica. Desde su internación, la diva siguió minuto a minuto la emisión de La Noche de Mirtha, ciclo que conduce de forma transitoria su nieta Juana Viale desde el pasado 29 de agosto 2026.

Durante el envío del sábado 27, la propia conductora interina compartió al aire la atenta supervisión de su abuela: «La abuela está mejorando muy bien, le mando un beso muy grande porque no se pierde el programa. Me ve, me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo. Así que abuelita, me muevo lentamente, ¿te gusta?«, reveló con tono risueño frente a las cámaras de El Trece.