«Me dice las cosas que sí y las que no»: la revelación íntima de Juana Viale sobre la salud de Mirtha Legrand

La salud de Mirtha Legrand mantiene en vilo al mundo del espectáculo, pero las palabras de su nieta trajeron un fuerte alivio.

Tras más de una semana de internación en el Sanatorio Mater Dei por un cuadro respiratorio, Juana Viale volvió a ponerse al frente de la histórica mesaza y aprovechó los primeros minutos de aire para frenar las especulaciones sobre la evolución clínica de la diva.

Con una sonrisa y el inconfundible estilo familiar, la actriz reveló cómo transita la conductora de 99 años sus días en la clínica porteña y confirmó que sigue de cerca cada detalle de la transmisión televisiva. A la espera de una nueva actualización por parte de los profesionales de la salud, las declaraciones en vivo ratificaron que la recuperación avanza a paso firme.

El mensaje en vivo y la mirada atenta de la «Chiqui»: qué dijo Juana Viale

Al abrir la emisión de La noche de Mirtha, Juana se dirigió directamente al público para agradecer la fidelidad de la audiencia durante los fines de semana de reemplazo. Lejos de esquivar el tema, actualizó el estado de la estrella máxima de la televisión con detalles íntimos de la relación cotidiana.

Fiel a la exigencia de su abuela, Viale dejó en claro que Mirtha no pierde el control del ciclo ni siquiera desde su habitación de internación:

“La abuela está mejorando muy bien, así que le mando un beso muy grande porque no se lo pierde”, expresó la conductora ante las cámaras.

Y bromeó: “Me dice las cosas que sí, las cosas que no, todo«.

La expectativa por el parte oficial sobre la salud de Mirtha Legrand del lunes

Mirtha reingresó al Mater Dei el pasado 18 de septiembre por un cuadro compatible con una neumopatía. Si bien desde la institución ya confirmaron que superó lo peor de la infección y que comenzó a incrementar su actividad física con asistencia kinesiológica, los médicos decidieron no apresurar los tiempos de su alta.

El equipo de profesionales a cargo de su salud mantendrá a la conductora bajo observación para completar el 100% de su rehabilitación respiratoria. En este escenario de cautela, se confirmó que el próximo parte médico oficial se dará a conocer este lunes, jornada clave en la que se evaluará si la conductora finalmente está en condiciones de regresar a su domicilio.