ESCUCHÁ RN RADIO
SUSCRIBITE
Redes

Mirtha Legrand y Juana Viale renuevan sus clásicos programas con invitados de lujo

Todos los detalles de una nueva "Mesaza" de la Diva de los almuerzos.

Redacción

Por Redacción

Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand y Juana Viale

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas. En esta nota, los invitados. Este fin de semana, las clásicas mesazas vuelven a la pantalla con grandes figuras del espectáculo, la política y el periodismo.

Estos son los invitados de Mirtha Legrand hoy

La Noche de Mirtha, conducida por Mirtha Legrand, se emitirá el sábado 6 de septiembre a las 21:30 hs. Los invitados de la diva serán:

  • La actriz Nora Cárpena
  • El periodista y psicólogo Diego Sehinkman
  • El actor Luciano Cáceres
  • La bailarina y coreógrafa Mora Godoy
  • El influencer, activista y actual conductor de Trato hecho Santi Maratea

Los invitados de Juana de mañana domingo

En tanto, el domingo 7 de septiembre a las 13:45 hs, Juana Viale tomará la posta con Almorzando con Juana, que contará con la presencia de:

  • La modelo y conductora Teresa Calandra
  • El actor Gastón Soffritti
  • El humorista Chichilo Viale
  • La cantante y ex Bandana Lissa Vera
  • La actriz Gabriela Sari

Temas

Juana Viale

Mirtha Legrand

Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas. En esta nota, los invitados. Este fin de semana, las clásicas mesazas vuelven a la pantalla con grandes figuras del espectáculo, la política y el periodismo.

Registrate gratis

Disfrutá de nuestros contenidos y entretenimiento

Suscribite por $1500 ¿Ya estás suscripto? Ingresá ahora

Últimas noticias

Certificado según norma CWA 17493
Journalism Trust Initiative Nuestras directrices editoriales
<span>Certificado según norma CWA 17493 <br><strong>Journalism Trust Initiative</strong></span>

Comentarios