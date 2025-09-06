Mirtha Legrand y Juana Viale renuevan sus clásicos programas con invitados de lujo
Todos los detalles de una nueva "Mesaza" de la Diva de los almuerzos.
Mirtha Legrand y Juana Viale regresan este fin de semana con nuevas ediciones de sus clásicos programas. En esta nota, los invitados. Este fin de semana, las clásicas mesazas vuelven a la pantalla con grandes figuras del espectáculo, la política y el periodismo.
Estos son los invitados de Mirtha Legrand hoy
La Noche de Mirtha, conducida por Mirtha Legrand, se emitirá el sábado 6 de septiembre a las 21:30 hs. Los invitados de la diva serán:
- La actriz Nora Cárpena
- El periodista y psicólogo Diego Sehinkman
- El actor Luciano Cáceres
- La bailarina y coreógrafa Mora Godoy
- El influencer, activista y actual conductor de Trato hecho Santi Maratea
Los invitados de Juana de mañana domingo
En tanto, el domingo 7 de septiembre a las 13:45 hs, Juana Viale tomará la posta con Almorzando con Juana, que contará con la presencia de:
- La modelo y conductora Teresa Calandra
- El actor Gastón Soffritti
- El humorista Chichilo Viale
- La cantante y ex Bandana Lissa Vera
- La actriz Gabriela Sari
