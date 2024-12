Momi Giardina contó detalles de su cirugía estética: «Estoy toda inflamada»

Momi Giardina decidió someterse a una cirugía estética para estar más cómoda con su figura. Le hicieron una reducción mamaria y compartió con sus seguidores un video para contar cómo se está sintiendo.

La palabra de Momi Giardina

«Les paso mi parte médico, llevo tres días y me siento regia. No paré en todo el día», comenzó a contar la humorista y bailarina.

“Quiero contarles que si por acá se me asoma un pecho es porque estoy toda inflamada”, dijo la actriz, con mucho humor, quien remarcó que decidió pasar por el quirófano para «evitar que la piel se caiga como la Catarata del Niágara».

«Yo me hice una reducción mamaria, pero mi mama es grande, no es que nací chata, lisa, yo a los 15 años tenía dos bombuchas ya, entonces lo que hizo mi médico ahora es una reducción y puso un implante muy chiquito para que la piel no caiga como una Catarata del Niágara», contó.

La panelista de Nadie dice Nada, de Luzu TV, también desea estar óptima para su boda con Sebastián Espada, que será en breve. Hace pocos días, su novio le propuso matrimonio mientras hacían un show junto a sus compañeros de streaming.