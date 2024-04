Morena Rial contra Luis Ventura: “es precoz, ¿qué le vamos a hacer?”

Después de que Luis Ventura contara la noticia del embarazo de Morena Rial, ella arremetió, en varias oportunidades, contra el periodista de espectáculos por haber contado al aire en el programa A la tarde. Morena quería esperar para dar la noticias una vez que se hayan cumplido los tres meses, prudenciales, de gestación.

En medio de su fuerte enojo con el conductor, que está enemistado hace años con su papá, Jorge Rial, la joven expuso un fuerte dato de su vida sexual dejándolo totalmente expuesto durante una picante transmisión de Instagram.

En pleno ida y vuelta con sus seguidores, la hija del exconductor de Intrusos lanzó una problemática que Luis enfrentaría durante el acto sexual. “Ventura es precoz, ¿qué le vamos a hacer?”, sentenció, sin filtro.

Luis Ventura dijo que Morena «negoció el embarazo”

Morena Rial se enojó con Luis Ventura porque él dio la noticia de su embarazo, sin respetar su voluntad de no darlo a conocer hasta que no se cumplieran los tres meses de gestación. A raíz de ese enojo, morena arremetió contra el periodista en diversas notas televisivas.

A modo de respuesta Ventura, salió al cruce y enfrento a su ahijada expresando lo siguiente: “Ante todo, yo no voy a salir a confrontar con alguien a quien quiero tanto. Alguien tiene la edad de mis hijos mayores”, comenzó en reacción al “pelotudo” que le dedicó la mediática.

Luego, el presidente de Aptra enfatizó en una nota con Mañanísima: “Si se enojó, le pido disculpas. No creo haber cometido ningún pecado en todo esto”.

Y cuando le recordaron que Morena aseguró que “todavía no estaba ni de tres meses”, Ventura reiteró su postura: “Mirá, vuelvo a repetir. No quiero confrontar”, pero elevó la vara y dijo que: “Es más. Tengo entendido que hasta el propio abogado (Alejandro Cipolla) llamaba proponiendo justamente la presencia de Morena para confirmar esto”.