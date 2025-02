Mariela Fernández volvió a referirse al tenso momento de Crónica: «Aflojemos con los chistes»

Después del tenso episodio en el que Mariela Fernández abandonó el estudio en plena transmisión, la conductora habló y pidió disculpas a los televidentes, sin embargo, aseguró que no tuvo noción de la manera en que repercutirían los hechos y, luego de su programa, volvió a brindar declaraciones.

Mariela Fernández volvió a hablar del tenso momento en Crónica

En línea con la masividad en las redes sociales, la conductora reflexionó sobre “un tema no menor”, como las “referencias y chistes sobre la internación psiquiátrica” que debió transitar en 2018 y, tal como explicó, continúa en tratamiento.

En el mismo descargo, la periodista pidió “no estigmatizar más” y se refirió a los comentarios misóginos. No obstante, a la salida del programa, Mariela retomó su discurso: “Tuve una discusión con el productor, con quien tengo relación hace años y un buen vínculo”.

Asimismo, Fernández reiteró su discurso de la mañana y se preguntó: “¿Quién alguna vez no pegó un grito o no reaccionó a lo mismo?”. En cuanto a su reacción, Mariela explicó que aquello detallaba lo sucedido sumado a “un incoveniente de la parte técnica que lamentablemente, hay algunas cucarachas que no estaban funcionando y cuando gritás, saturan”.

“Hubo muchos colegas que dijeron que yo me fui a las siete de la mañana en un taxi y no es así. Hice todo el programa. Tuvimos una reunión de cinco minutos en donde limamos asperezas y pudimos seguir al aire”, relató la periodista, al tiempo que reflexionó: “Cometimos el error de no aclarar en ese preciso instante”.

“Me llamó la atención la cantidad de chistes y hater que hubo, tratandome de psiquiátrica por lo que pasé yo en mi internación psiquiátrica en 2018. Tampoco están buenos los chistes sobre ACV -Accidente Cerebro Vascular, tuve uno en 2.010 y ahora decían ‘Le está dando otro ACV al aire’, Aflojemos con los chistes sobre salud”, apuntó Mariela.

