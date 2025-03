Morena Rial explicó la razón por la que incumplió con la Justicia y se fue a un boliche: ¿Qué dijo?

La influencer Morena Rial volvió a desatar la polémica luego de que anoche salió a bailar, esta mañana faltó a las pericias psicológicas, se justificó porque, según su testimonio no le “llegó ninguna notificación” y añadió que tiene “derecho a salir un rato” porque está “todo el día encerrada” en su domicilio.

Morena Rial: «Rebelde voy a ser porque si hablan de mí, no me voy a quedar callada»

La hija de Jorge Rial estuvo diez días detenida por supuesta participación en un robo de Villa Adelina. Respecto a su ausencia en la citación programada para esta mañana, la joven, además, refirió: “No me llegó ninguna notificación de nada. Si me lo dijeron cuando estaba detenida, ni me acuerdo. Esperaba que me digan el lugar y la hora, no tengo porqué esconderme”.

“Obviamente que estoy arrepentida. No soy rebelde porque si hay alguien a quien le tengo que cumplir, sería a la justicia y a nadie más”, sostuvo Morena y, al mismo tiempo dio un giro de 180 grados sobre la misma palabra y su significado: “Rebelde voy a ser porque si hablan de mí, no me voy a quedar callada, siempre me manejé así, no es algo de ahora”.

En este sentido, la influencer afirmó que a partir de la detención “cambió algo” en ella y añadió: “Pero, no por eso voy a dejar que me maten por todos lados. Sé lo que hice, pero no me voy a dejar pisotear, ni que me vengan a tratar de nada”.

En cuanto a la imagen en donde se la puede ver junto a su amigo, el abogado Alejandro Cipolla, Morena se justificó: “También tengo derecho a salir un rato porque estoy encerrada todo el día en mi casa, salí dos horas y por eso hacen un re quilombo. Entiendo que tengo un problema judicial, pero no tengo prisión domiciliaria, puedo salir y hacer una vida medianamente normal”.

“No entiendo qué pretenden que haga para demostrarles que tomé consciencia. Me matan 24 horas en la tele y yo me hice cargo de mi problema”, concluyó la influencer al respecto.

Por su parte, Cipolla añadió: “Siempre le digo que trate de bajar el perfil, pero en este contexto, hoy vi que la exterminaron por parte de la prensa y creo que a veces no miden la vara o el daño que generan. Morena hace tres semanas que no se mueve de la casa”.

“Más allá de la cuestión que uno le puede reprochar o no lo que pasó, también hay que poner en contexto que una persona puede salir, aunque sea, dos horas a distenderse en el medio de un caos infernal en que todo el mundo te ataca”, finalizó el letrado.