Carmen Barbieri reveló que le falta a Morena Rial para ser panelista

Luego de que la conductora Carmen Barbieri le bajara el pulgar a la influencer Morena Rial para que trabajara como panelista en su programa que sólo durará hasta el final de la semana, la joven emitió un duro comunicado y Barbieri no se quedó atrás: “Yo no quiero que venga”.

La palabra de Carmen Barbieri

Si bien Morena acusó al programa de “usarla” para generar rating, la ex vedette lo desmintió rotundamente por la poca durabilidad del programa y añadió que Morena “no tiene pico” para trabajar en su panel.

En principio Carmen señaló que tras la aparición de la joven en el piso, “hubo muchas críticas, malas, muy buenas y no tan buenas” y añadió: “La gente tiene derecho a opinar y estamos en libertad gracias a Dios”.

“Yo toqué muy bien el tema, no la agredí, no la felicité por robar, es decir, por estar en la banda porque ella no robó, y le pregunté si estaba arrepentida”, señaló Barbieri y sostuvo: “Lo que cometió, es para mandarla a un lugar donde ella se recupere para insertarla en la sociedad, ojalá que nos dé el ejemplo y nos muestre que si se puede recuperar y ser una persona de bien”.

La fallida propuesta laboral en el panel que no fue

“La propuesta de laburo fue para incentivarla y que ella aprenda lo que es el trabajo, el gusto por el trabajo. Uno tiene que saber que trabajar es dignidad y te da alegría. Vivir de tu trabajo y no depender de alguien es importantísimo”, comenzó la conductora.

“Fue una decisión totalmente mía que no venga porque mi reportaje lo hice, hablamos todo lo que se podía porque no se puede dialogar casi nada con ella porque el abogado la llama a cada rato. Hay cosas que no puede contar ni decir. Después la sentamos a la mesa, la tratamos bien y no somos quien para sentarla en el banquillo de los acusados”, continuó Barbieri.

“Yo no quiero que venga porque además ya me voy también. Sentarla en la mesa me pareció una buena idea porque pensé que sin hablar de ella iba a hablar, pensé que ella tenía una lengua importante, un pico importante como tenemos todas, pero no”, remarcó Carmen.

“Nadie le iba a hacer un contrato por tres o cuatro días que quedan de programa. La idea era ver si sirve para estar de panelista, pero no en mi programa porque hace un mes me dijeron que terminó y todos lo saben”, remarcó la conductora.

Para concluir, Barbieri se refirió directamente a los dichos de la influencer: “Nadie está tratando de levantar el rating, no la llamamos para eso y, el rating nuestro, con ella no se levantó. La llamamos para tener la nota que mucha gente está buscando”.