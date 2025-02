Morena Rial apuntó contra Carmen Barbieri tras su baja como panelista de Mañanísima: ¿Qué dijo?

Morena Rial respondió a las declaraciones de Carmen Barbieri en su programa matutino “Mañanisíma”, donde supuestamente habría sido convocada como panelista, pero por decisión de la conductora, no se llevará a cabo. La influencer sostuvo que la “utilizaron por rating” y que ella “no pidió ir” al ciclo de eltrece.

El descargo de Morena Rial

A través de sus historias de Instagram, la influencer hizo referencia a las declaraciones de Carmen Barbieri y acusó a la producción de utilizarla por rating.

“Voy a aclarar que yo no pedí ir al programa de Carmen, ellos me llamaron infinidades de veces, solo acepte porque quiero trabajar para salir de este mal momento”, comenzó.

La hija de Jorge Rial reconoció que busca darle otro rumbo a su vida y que vio la invitación de Mañanísima como una oportunidad para ingresar en los medios.

“Estoy intentando cambiar y que creí que esto era una oportunidad, pero la intención real fue que me usaron para el rating y como no resultó porque el programa ya está con fecha de levantamiento decidieron decir el monólogo, pero en la cara no dijeron nada, porque quejas no podían tener si en años tuvieron ese rating o fueron tendencia toda la mañana”, disparó.

Por último, cerró con su conocida frase: “Les deseo suerte en el próximo que encaren. Y si no les sirvió mi rating, QUE LO DEMUESTRE”.

Lo que había dicho Carmen Barbieri en su programa, tras comunicar la baja

La conductora se arrepintió de tener a la hija de Jorge Rial como panelista en «Mañanísima» y esto fue lo que dijo: «No estoy a favor de la delincuencia, pero sí estoy a favor que se pueda integrar en la sociedad a una persona que comete errores», explicó Barbieri y remarcó que Morena «vive cometiendo errores, se queda embarazada y no piensa en el bienestar de ese chico. Por eso le dije que espere un poco más y que piense. Ella va creciendo y seguramente va a reaccionar y ser una mujer de bien. Seguramente Jorge Rial está luchando para que así sea».

Morena Rial se sumaría a un popular reality en «El Trece»

En LAM, Ángel de Brito fue quien detalló la reciente información: “Para todos lo que están indignados les cuento que El Trece está pensando en ella para que continúe en el canal. O sea, Carmen sale, pero Morena continúa. Va a seguir en la pantalla de El Trece”.

«Le ofrecieron a More participar de Cuestión de Peso. Está negociando su abogado Alejandro Cipolla, como amigo. Se cerró con Cipolla y un productor de Kuarzo. Lo único que falta es la aprobación de Jorge Rial. Se reúnen en estas horas para terminar de cerrar el tema», contó.