Morena Rial cargó contra Carmen Barbieri y de rebote atacó a Fede Bal

La conductora Carmen Barbieri y la influencer Morena Rial continúan un extenso cruce luego de que la joven diera una entrevista en el programa “Mañanísima” tras salir de una detención por presunta participación en un robo: la hija de Jorge Rial podría haberse convertido en panelista de algún programa, pero no resultó

More Rial sobre Carmen Barbieri: «Me convocó sabiendo que yo había estado detenida»

Es que el resultado no fue el esperado por Morena, porque Barbieri le habría bajado el pulgar porque consideró que la joven no podía prepararse para debatir en un panel de un programa de actualidad. En este sentido, la influencer volvió a levantar el guante y respondió.

“Me llamaron a la mañana temprano, cuando tenía que ir ese mismo día, para decirme que no vaya. Supuestamente, iba a hacer el tema del nene que está desaparecido -refiere a Lian Gael Flores, desaparecido en Córdoba-”, explicó Rial.

“La chica que recibió el llamado es quien me ayuda con todo, le dije que me parecía raro y que -los productores del programa- ‘no se aguantaron lo que pasó’. Todo bien con Carmen Barbieri y lo que ella quiera, pero me convocó sabiendo que yo había estado detenida y que tuve problemas judiciales”, continuó la influencer.

Respecto a que Barbieri no tenía intenciones de que la joven regrese, Morena apuntó: “No es que me convocó sin saber nada, sino ya sabiéndolo. Lo hizo, no sé si para tener dos minutos más de cámara o con qué fin. Cuando terminó el programa me dijeron que estaban re contentos y que había sido tendencia todo el programa y que habían tenido el mejor rating”.

“Ella -Barbieri- estaba re contenta en su momento y después salió a tirar mierda cuando la bardearon dos o tres personas. Me trataron de engatusar y me dijeron que iban a tener una semana”, señaló Rial.

Morena Rial apuntó contra Fede Bal: ¿Qué dijo?

“No soy una boluda, tampoco me voy a quedar callada, ella habla de mí como si yo (…) tuve mis errores, pero por qué no se fija ella en su familia, en su hijo. Siempre es en mi contra. Lo mío lo hacen mucho peor que cualquier hijo de cualquier otro famoso”, añadió la joven.

Asimismo, la influencer apuntó contra Federico Bal y rememoró la causa en que la ex pareja del conductor, Bárbara Velez, lo denunció por violencia de género. Él presentó una contradenuncia y ambos quedaron sobreseídos: “Al hijo lo juzgaron porque la c*gó a palos a la otra chica. Eso no se le va a borrar nunca porque es un golpeador”.

Carmen Barbieri: «Yo no la convoqué, ni la llamé»

Barbieri escuchó el audio con el descargo de Rial, sin embargo apuntó, quizás hasta con un deje de ironía: “No le entiendo mucho lo que habla, arrastra mucho las palabras y no le entiendo, la noto enojada. Yo no la convoqué, ni la llamé. Tengo una producción que buscó la nota y la logró, bravo por ellos porque hay mucha gente que quiere tener la palabra de Morena después de su arresto”.

“Cuando me enteré que venía, a la mañana leí que iba a estar Morena, también las cosas que no podía preguntar por secreto de sumario, que me parece bien. La respeté, la traté con cariño, no hice ningún personaje”, añadió Carmen.

En este marco, la conductora se refirió al momento en que invitó a la joven al panel de debate: “Lo de la mesa fue una idea de la producción para que ella empiece a hablar y ver si podía integrar, no mi programa, porque hace un mes me dijeron que había terminado. No me fui en enero porque quise cumplir e irme bien, sin dar portazos”.

Además, la presentadora afirmó que hubo integrantes de su programa que “no querían sentarse en la mesa con Morena”. Por tanto, sostuvo: “Tomé la decisión, no sólo por el equipo que algunos se sentían incómodos, sino porque no vi que Morena sirviera para la mesa”.

En este sentido, Barbieri se refirió a la labor que se debe realizar como magazine de actualidad: “El tema a tocar al otro día era la desaparición de Lian. Tenías que estar informada, empapada en el tema y saber hablar porque tocamos un tema y cada uno da su opinión”.

Sin embargo, reveló que tuvo un diálogo fuera del aire con la joven: “El día que vino por primera vez le pregunté en un corte ‘¿Por qué estás todo el tiempo con el teléfono?’ -Morena respondió- ‘Me hablan mis abogados’”. Ante esto Carmen le retrucó: “Bueno, si estás al aire con el teléfono, tratá de escuchar lo que hablamos y tratá de prepararte para mañana, un tema que no sea sobre tu vida, un tema, lo que quieras”.

Según el relato de la conductora, la joven le respondió en un tono desganado: “Tengo muy poco tiempo, no sé si voy a poder hacerlo”. Barbieri retomó: “Para esto, era necesario que se prepare porque es como un casting en vivo. Lo hice con buena onda, si no me gusta o no quiero que venga, le digo a la producción y me dan bola”.