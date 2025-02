Luis Ventura le soltó la mano a su ahijada, Morena Rial: “Me trató de viejo bobo”

More Rial y Luis Ventura

Tras la detención y posterior excarcelación de la influencer Morena Rial, su entorno fue ampliamente cuestionado y, entre quienes la rodearon desde su niñez, se encuentra el periodista y amigo de su padre, Luis Ventura quien hizo un fuerte descargo sobre su relación y rememoró sus visitas al psiquiátrico donde la joven estuvo internada en 2018”.

Cuándo y por qué se terminó la buena relación entre Ventura y Morena Rial

El periodista afirmó el cariño que tiene hacia la influencer y explicó: “El quiebre fue hace un año, cuando estaba cenando con la producción de Secretos Verdaderos, vino Morena y me dijo ‘Te tengo que dar una noticia, estoy embarazada -de Amadeo-. Me puse contento y la felicité”.

Sin embargo, el inconveniente devino en el trato que la influencer quería dar a la información. Ventura aseguró que por pura felicidad, reveló las buenas nuevas al aire de su programa y causó disgusto en la joven: “Fue dicho de una manera tan abierta que lo vi como una buena noticia y lo dije en A la tarde”.

En el programa conducido por Karina Mazzocco, Ventura le envió “un beso grande” a Morena y señaló “que estaba muy contento de que venía un nuevo sobrino”, como tío político de la hija de Jorge Rial, con quien trabajó durante más de 25 años, con un vínculo definido por ellos como de hermanos.

“A ella le cayó como el traste (…) Después me enteré que ella negociaba con algunos de sus colaboradores y llamaba a los medios para pedir un millón de pesos para que ella informara sobre su embarazo”, relató el presidente de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

En esta línea, el comunicador enfatizó: “Decidí llamarme a silencio y guardarme por una cuestión muy simple, me trató de ‘viejo bol*do’ y que yo la había mandado en cana. Se olvidó de todo lo que el tío hacía para ayudarla. Cuando ella estuvo internada en el psiquiátrico íbamos sólo -Daniel- “El Pelado” Marín y yo, ella me decía ‘sacame de acá’”.

Sin embargo, el periodista sostuvo que no llegó “a ningún límite”, sino que dice “las cosas como son” y añadió que en caso de que Morena le solicite ayuda, ya tiene experiencia: “Hay cosas que teóricamente, si me dice que le preste plata, no lo hago”.

Por qué Jorge Rial denunció a Luis Ventura

Asimismo, se refirió al padre de Morena, Jorge Rial y afirmó que quien entonces era uno de sus amigos más cercanos, lo denunció por “aprovechamiento psiquiátrico de su hija”. En este marco, Ventura sostuvo: “Después contra-denuncié que si él me iba a hacer juicio, yo lo hacía también”.

“Vayan y vean a dónde vive Rial y vengan y vean dónde vive Ventura. Acá estoy, en Lanús”, concluyó Ventura e hizo referencia a un dato que trascendió recientemente e indica que Jorge Rial habita en una casona que se llama Palacio Cabrera y se encuentra en el corazón del barrio porteño de Palermo.

La fuerte acusación de Fernanda Iglesias sobre Morena Rial

Al finalizar la comunicación telefónica con Luis Ventura, la panelista Fernanda Iglesias apuntó: “La conch*da es Morena, no puede ser amiga de nadie”.